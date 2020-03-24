Виртуальный культпоход: куда сходить в Новокузнецке не выходя из дома

Распространение коронавирусной инфекции - вовсе не повод отказываться от культурной жизни. По-прежнему можно посещать театры и музеи, правда, не лично, а виртуально. Уверены, подобные экскурсии и даже общение с актерами откроют вам новые ощущения. И вы, скорее, всего, не раз удивленно скажете: «А я и не знал об этом!» Итак, отправляемся в виртуальные путешествия!

В виртуальном путешествии по крепости можно заглянуть в сувенирную лавку, побывать в солдатских казармах и Обер-офицерском доме, рассмотреть пушки и постоять на полубастионах.Фото: Екатерина РОМАНОВА

И музей, и заповедник

Открываем для себя «Кузнецкую крепость».

Истинные новокузнечане знают все о Кузнецкой крепости: как добраться от Барнаульских ворот до Чертова моста, где течет Крепостной ручей, что можно увидеть с Томского полубастиона, а что - с Кузнецкого. Но те, кто так ни разу и не совершил путь с Советской площади до Кузнецкой крепости, могут и не догадываться, какие удивительные виды открываются с крепости, насколько тонкая и звенящая здесь тишина и как прекрасны закаты и рассветы.

Предлагаем вам совершить виртуальное путешествие по крепости. Вы сможете заглянуть в сувенирную лавку, побывать в солдатских казармах и Обер-офицерском доме, рассмотреть пушки и пусть виртуально, но постоять на полубастионах, посетить места раскопок. И, вглядываясь вдаль, понять, что как только музей-заповедник вновь примет посетителей, нужно будет обязательно отправиться сюда по-настоящему.

Уверены: даже если вы уже не раз бывали в музее, вы обязательно откроете для себя кое-что новое и интересное!

Виртуальную экскурсию можно посмотреть здесь >>

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Листаем книги - виртуально

Открываем для себя писателей военных лет.

В библиотеке должна быть тишина. Именно в ней в сотнях тысяч книг живут удивительные истории, написанные удивительными людьми. Но книги не очень любят, когда в их дом приходят хворающие люди. А потому они сами готовы прийти к вам в гости. Но не в бумажном, а в цифровом варианте. А мы - с удовольствием познакомим вас с некоторыми из них. К слову, эта виртуальная выставка находится на сайте Новокузнецкой библиотеки имени Гоголя.

Вот, например, альбом, посвященный Григорию Бакланову, одному из наиболее известных прозаиков фронтового поколения. Это его перу принадлежат повести «Навеки девятнадцатилетние» и «Пядь земли», а также роман «Июль 41-го года». Во время небольшой виртуальной экскурсии-презентации вы познакомитесь с произведениями Григория Бакланова, узнаете, какие из них легли в основу фильмов, а также другие факты из биографии писателя.

Виртуальную экскурсию можно посмотреть здесь >>

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А вы знаете, в чью честь названа улица Шункова? Фото: экспонат выставки Новокузнецкого краеведческого музея.

История одной улицы и человека, давшего ей имя

Отправляемся на прогулку по Кузнецкому району.

Когда-то город Кузнецк располагался только на правом берегу Томи. Там, где сейчас находится Кузнецкий район. Но в начале ХХ века город постепенно переместился на левый берег Томи, стал расти ввысь и вширь. Да и в Старокузнецке - как долгое время называли Кузнецкий район - вместо 1-2-этажных домов стали появляться 5-9-этажные.

Улицам названия давали в духе времени - в честь ярких и выдающихся людей. Одна из них - улица Шункова - названа в честь выдающегося отечественного историка, одного из крупнейших специалистов по истории Сибири. Уроженец земли Кузнецкой, Виктор Шунков получил прекрасное образование, увлекался историей, успел сделать первые открытия, прежде чем стать участником Великой Отечественной войны. Виктор Шунков прошел ее, а потом прожил яркую жизнь, написал более 100 научных работ по истории крестьянской колонизации и краеведению Сибири, археографии, источниковедению, библиографии и библиотечному делу. Это был яркий и талантливый человек, который всегда помнил о Сибири и сделал огромный вклад в изучение ее истории. А сегодня и у вас есть возможность узнать чуть больше об этом удивительном человеке - настоящем сибиряке. Сделать это можно на виртуальной выставке Новокузнецкого краеведческого музея.

Виртуальную выставку можно посмотреть здесь >>

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Несмотря на то, что спектакли перенесены, а гастроли столичных артистов и вовсе отменены, театр по-прежнему готов принимать зрителей.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Весь мир - театр!

А люди в нем - актеры и зрители.

Новокузнецкий драматический театр остается гостеприимным даже тогда, когда из-за ситуации с коронавирусом необходимо на время отказаться от проведения спектаклей.

Несмотря на то, что спектакли перенесены, а гастроли столичных артистов и вовсе отменены, театр по-прежнему готов принимать зрителей. Во-первых, можно совершить виртуальную прогулку по театру. Во-вторых, поближе познакомиться с его ведущими актерами. В-третьих, увидеть, как преобразился театр за последние несколько лет. И, скажем вам по секрету, это преображение не только внешнее, но и внутреннее, а сам театр, его коллектив всегда остаются самыми яркими и любимыми горожанами.

Виртуальную прогулку по театру можно посмотреть здесь >>