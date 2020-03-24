Виртуальный культпоход: чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с численностью более 100 человек. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

На официальном сайте Государственной филармонии Кузбасса теперь доступны онлайн-концерты. Фото: кадр с концерта «Домой с Победой».

Дом превращается… в концертный зал!

Смотрим спектакли, не вставая с дивана.

На официальном сайте Государственной филармонии Кузбасса теперь доступны онлайн-концерты. Это значит, что, не выходя из дома, можно присоединиться к трансляции в режиме реального времени.

Пилотные показы уже проведены, и зрители остались довольны. Первая состоялась 19 марта - на сцене органного зала прошел концерт ансамбля скрипачей «Созвучие». Днем позже прошла вторая прямая трансляция. В режиме реального времени зрители смогли увидеть получасовой фрагмент репетиции Губернаторского театра танца к проекту «Красный обоз».

- Мы хотим, чтобы наши зрители могли наслаждаться музыкой из дома. Вся информация и расписание прямых трансляций будут обновляться на сайте филармонии в разделе «Онлайн-трансляции» и в наших социальных сетях, - рассказали сотрудники филармонии.

Кроме того, на сайте филармонии можно посмотреть записанные ранее ролики с концертов, выступлений Губернаторского симфонического, духового оркестра, камерного хора, оркестра русских народных инструментов, Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», Литературного театра «Слово» и многих других.

Онлайн-концерты можно посмотреть здесь >>

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Виртуальная выставка представляет книги об Антрактиде как из фондов кемеровской библиотеки, так и из электронных коллекций Президентской библиотеки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Царство льда и снега

Знакомимся с чудесами нашей планеты.

А вы знали, что в России 2020 год объявлен Годом Антарктиды. 200 лет назад во время кругосветной экспедиции Антрактиду открыли российские мореплаватели - Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

Отмечая это знаменательное событие в истории Отечества и мировой истории, сотрудники Кемеровского регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, работающего в Кемеровской областной научной библиотеке имени Федорова, подготовили виртуальную выставку «Царство снега и льда». Она рассказывает о шагах в освоении самого холодного материка Земли, о его животном и растительном мире.

Виртуальная выставка представляет книги об Антрактиде как из фондов кемеровской библиотеки, так и из электронных коллекций Президентской библиотеки, включая уникальные образцы (например, «Атлас к путешествию капитана Беллинсгаузена в Южном Ледовитом океане и вокруг света в продолжении 1819, 1829 и 1821 годов» с рисунками одного из участников экспедиции).

Виртуальную выставку можно посмотреть здесь >>

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Кемеровский музей изобразительных искусств приглашает на виртуальные выставки. Фото: Владимир МЕШКОВ.

Знакомимся с художниками

Совершим прогулку в музей изобразительных искусств.

Вынужденный карантин - не повод лишать себя возможности приобщиться к прекрасному. Тем более сейчас редкий шанс посетить музей прямо в пижаме и домашних тапочках. Да-да - виртуально!

В Кемеровском музее изобразительных искусств работают выставки, посвященные творчеству таких художников, как Павел Чернов, Виктор Зевакин, Александр Кирчанов и Александр Самохвалов. Здесь же можно увидеть экспозиции: «Работы кузбассовцев-фронтовиков», «Шахтерам Кузбасса посвящается», «Художники книги в коллекции КОМИИ», «Произведения народного декоративно-прикладного искусства», «Дыхание земли родной». Всего в музее работает девять виртуальных выставок.

Виртуальные выставки можно посмотреть здесь >>

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Кемеровский областной краеведческий музей, как и многие другие учреждения Кузбасса, перешел на виртуальный режим работы.Фото: Лариса МАРУЦАК

О войне, природе и не только…

Изучаем историю родного края в режиме онлайн.

Кемеровский областной краеведческий музей, как и многие другие учреждения Кузбасса, перешел на виртуальный режим работы. На официальном сайте учреждения можно отправиться в виртуальный тур по отделам истории и природы, посмотреть видеолекторий и прямые трансляции лекций из цикла историко-краеведческого проекта «Кузбасс - взгляд в историю» и цикл видеосюжетов о предметах Великой Отечественной войны, познакомиться с существующими музейными коллекциями, а также мероприятиями и акциями, посвященными 75-летию Победы.

Помимо этого, информация об уникальных предметах Кемеровского областного краеведческого музея доступна на платформе izi.travel в формате аудиогида. А на платформе Artefact (гид по музеям России с дополненной реальностью) можно познакомиться с предметами естественнонаучных коллекций.

Посетить музей виртуально можно здесь >>