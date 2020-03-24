2020-03-24T14:38:17+03:00
Общество

«Мой руки чаще»: новокузнечане сняли пародию на Little Big и коронавирус

Съемки проходили без масок, но с антисептиком в кармане
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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«Мой руки чаще»: новокузнечане сняли пародию на Little Big и коронавирус. ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского«Мой руки чаще»: новокузнечане сняли пародию на Little Big и коронавирус. ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского
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В этом году в марте актуальны две темы: коронавирус и несостоявшееся выступление группы Little Big на «Евровидении». Новокузнечане объединили обе, и получилась невероятно милая - и полезная! - пародия на клип известной группы.

Залипательный хит Uno от российской группы Little Big обязательно победил бы на «Евровидении-2020». Увы, из-за коронавируса организаторам конкурса пришлось перенести его на год. Но это лишь ненадолго стало поводом для печали поклонников группы. А потом самые креативные из них - такие, как творческий коллектив МАУ «МКДК Куйбышевского района» города Новокузнецка - взяли и объединили две темы - коронавирус и Little Big, да еще и сняли клип-пародию.

Мой руки чаще : новокузнечане сняли пародию на Little Big и коронавирус. Видео: ДК им. Дзержинского

«Выйдя на улицу, надень маску, умница!

А придя домой - мой руки с мылом

Тепленькой водой.

Еще используй гель-антисептик:

Поможет он, даже если ты скептик.

Вооружен, а значит - защищен!

Всегда надевай маску и руки мой.

Мой руки чаще, ты здоров - и это счастье!»

Так задорно поют новокузнечане в пародийном ролике на мотив композиции Uno. Кто стал идейным вдохновителем композиции и при чем тут усы, мы узнали у создателей клипа.

Почему не будет "Евровидения"? А просто кто-то однажды не вымыл руки! ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского

Почему не будет "Евровидения"? А просто кто-то однажды не вымыл руки! ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского

- Идея родилась мгновенно: хотелось поддержать наших артистов, которые не едут на «Евровидение» и заодно напомнить, как не заболеть коронавирусом, - рассказывает Анастасия Харченко, автор идеи и текста песни-пародии, а заодно и художественный руководитель ДК.

Текст Анастасия написала буквально за считанные минуты. Говорит, слова буквально сами просились под музыку. На роль Ильи Прусикина пригласили Андрея Титова. Как раз незадолго до этого он решил сменить имидж и отрастил усы. Предложение пришлось ему по душе.

- Тут просто совпали усы, немного свободного времени и крутая идея от Анастасии Харченко, - смеется Андрей и признается, что работа над клипом принесла массу позитива.

Мой руки, мой! ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского

Мой руки, мой! ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского

На съемки, к слову, ушло около двух часов. Хореограф показал движения, все их повторили пару раз. Потом на сцене появился большой зеркальный шар, штаны-клеши, парики, рубашки - все, как в клипе Little Big.

- Клип мы сняли в пятницу, а во вторник уже проснулись знаменитыми! - смеется Анастасия Харченко.

Клип стремительно набирает популярность, и многие, кто его посмотрел, отмечают: после заряда позитива, полученного от просмотра, хочется вымыть руки - чтобы эпидемия коронавируса остановилась, и уж в следующем году российская группа Little Big точно поехала на конкурс и вернулась с победой.

А Андрей Титов добавляет: чтобы не заболеть, нужно обязательно почаще мыть руки, носить антисептик в кармане и настроиться на позитив.

От коварного вируса спасут чистые руки, маски и позитив. ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского

От коварного вируса спасут чистые руки, маски и позитив. ФОТО: кадр видео ДК им. Дзержинского

ИСТОЧНИК KP.RU

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