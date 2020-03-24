2020-03-24T14:40:53+03:00
Общество

«Это большой шаг вперед»: власти Кузбасса и ОАО «РЖД» договорились о перевозках угля со скидкой

В Москве подписано соглашение о перевозках в южном и северо-западном направлениях
Ирина АВТУШКО
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«Это большой шаг вперед»: власти Кузбасса и ОАО «РЖД» договорились о перевозках угля со скидкой. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com«Это большой шаг вперед»: власти Кузбасса и ОАО «РЖД» договорились о перевозках угля со скидкой. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 23 марта подписали в Москве соглашение о вывозе кузбасского угля в южном и северо-западном направлениях в 2020 году.

- Мы несколько месяцев добиваемся, чтобы Российские железные дороги активнее вывозили уголь из Кузбасса. В итоге достигнуто промежуточное решение в интересах нашего региона. Это большой шаг вперед, но мы продолжим переговоры и будем добиваться дальнейшего улучшения условий для наших угольщиков, - заявил Сергей Цивилев по итогам подписания.

В рамках подписанного соглашения ОАО «РЖД» обязалось обеспечить транспортировку 64 миллионов тонн угля в северо-западном направлении. В южном направлении железнодорожники готовы до конца 2020 года перевезти более 21,1 миллиона тонн кузбасского угля.

Как отметил губернатор, эти объемы соотносимы с прошлогодними. При этом указанные в соглашении цифры - это индикативные показатели, и соглашение не обязывает кузбасские компании отгрузить такой объем угля. Сергей Цивилев подчеркнул, что в соглашение включено условие о том, что запланированный объем перевозок будет обеспечен при создании стимулирующих мер, включая скидки на железнодорожные тарифы.

Согласно достигнутым в Москве договоренностям, на перевозки в морские порты Черного, Азовского и Балтийского морей угольщики получат скидку 12,8 процента.

- Мы будем добиваться увеличения размера скидки. Рассчитываю, что решения по этому вопросу будут приняты в ближайшие дни, - подчеркнул Сергей Цивилев.

А в это время

Во время рабочего визита первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова 18 марта, на котором обсуждались проблемы угольной отрасли региона, между Кузбассом и ОАО «РЖД» было подписано соглашение о перевозках угля в восточном направлении на 2020 год. Речь шла о не менее чем 53 миллионах тонн каменного угля на экспорт и до 3,55 миллиона тонн во внутрироссийском сообщении.

Итого в текущем году железными дорогами должно быть отгружено не менее 138,1 миллиона тонн угля во всех направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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