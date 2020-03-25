В Новокузнецке орудовала банда сутенеров

В Кузбассе вынесен приговор девяти жителям Новокузнецка за организацию занятий проституцией. Привлечь в «бизнес» им удалось 30 девушек, одна из которых даже не достигла совершеннолетия.

В августе 2016 года 33-летний новокузнечанин организовал незаконный бизнес по оказанию сексуальных услуг. Мужчину не остановило то, что он уже был судим за аналогичное преступление. Вооружившись прошлым опытом, мужчина разработал схему и подыскал персонал. В организованную преступную группу входили диспетчеры, принимавшие заказы, вербовщик-осведомитель, который подыскивал девушек, и водитель.

За все время существования организованной группы либо угрозами, либо обещаниями большого заработка обвиняемые вовлекли в занятие проституцией 30 девушек, в том числе несовершеннолетнюю. Для работниц каждый месяц арендовались новые квартиры, где они проживали и принимали клиентов. За проступки, такие, например, как употребление спиртного или конфликты между собой, «работницы» платили штрафы – от 5 до 30 тысяч рублей.

- В основном в занятие проституцией вовлекались девушки из неблагополучных семей, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Один час работы стоил от 1600 до 2500 рублей, из которых девушка могла получить на руки от 400 до 600 рублей. В преступной группе велась бухгалтерия. В ходе проведенных обысков изъяты журналы учета, где фиксировались суммы, которые девушки получали от каждого клиента, а также фиксировался отказ клиента, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Также следователи обнаружили мобильные телефоны с именами девушек и компьютеры, на которых затем были обнаружены фотографии и анкетные данные работниц.

Попытки выйти из преступного бизнеса организаторы банды жестко пресекали. Например, в июне 2016 года одна из диспетчеров отказалась работать и ушла. Тогда организатор с подельником вывезли ее на кладбище, избили и потребовали 100 тысяч рублей отступных. После этого они перевезли женщину в город Киселевск, где оставили на кладбище и уехали.

Деятельность банды полицейские пресекли осенью 2017 года. Следователи восстановили всю цепочку преступной схемы, а также роль каждого участника банды. Четверо обвиняемых, в том числе организатор преступления, вину признали частично, остальные обвиняемые – полностью.

Приговором суда главарю бизнеса секс-услуг назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев. Его подельнику назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, остальным участникам преступной деятельности – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.