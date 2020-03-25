2020-03-25T12:57:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 25 марта

Специалисты рассказали о количестве изолированных и мерах для предотвращения распространения вируса [онлайн-трансляция]
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 25 мартаКоронавирус в Кузбассе: последние новости на 25 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 25 марта в Кузбассе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. О том, какие меры предпринимаются для предотвращения ее распространения, рассказали специалисты во время пресс-конференции в Кемерове.

В среду, 25 марта, в Кемерове проходит пресс-конференция, в ходе которой специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе, количестве заболевших и людях, которые находятся в больницах под наблюдением врачей.

Во время пресс-конференции выступают министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, главврач Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева, замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина и замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина.

Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.

Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 25 марта . Онлайн-трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU

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