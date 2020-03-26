Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 26 марта

Межведомственный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Кузбассе рассказал о ситуации в регионе на 11.00 26 марта. Согласно официальным данным, диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у одного человека.

Анализ показал наличие вируса в организме пациента, ранее наблюдавшегося в стационаре. Сейчас он получает необходимое лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным ранее диагнозом.

Напомним, что изначально коронавирус был обнаружен у двух кемеровчан, однако один из них уже выписался домой.

Помимо двух заболевших под наблюденим врачей находятся еще 15 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия, - рассказали в областном штабе.

Напомним, что накануне в администрации правительства прошел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Министр здравоохранения Михаил Малин отметил, что в Кузбассе нет резкого роста заболеваемости. Он связал это с тем, что в области ограничительные мероприятия стали вводиться одновременно с появлением первых заразившихся - именно это и сдерживает рост заболеваемости.

Сейчас под наблюдением врачей в Кузбассе находятся 947 человек, из них 80 процентов - это туристы, прибывшие из-за рубежа, остальные 20 процентов - их родственники.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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