На выходных в Кузбассе потеплеет до +8 градусов

Вот и заканчивается первый весенний месяц - март. Его последние дни, по прогнозам синоптиков, будут теплыми и с минимальными осадками.

Ночь с четверга на пятницу будет последней холодной в этом месяце. Синоптики прогнозируют от четырех до девяти градусов мороза на территории региона, а на юге Кузбасса - до -13… -18 градусов. Ночью северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а его порывы могут достигать 14 метров. Днем же в пятницу он усилится до 7-12 метров в секунду, а при порывах и до 15-20 метров. К слову, днем воздух прогреется до +2… +7 градусов. Осадки возможны лишь местами и незначительные.

В ночь на субботу, 28 марта, температура воздуха опустится до -1… -6 градусов. Днем ожидается -1… +4 градуса. Ожидаются небольшие осадки. Северо-западный ветер немного стихнет, но при порывах он по-прежнему может достигать скорости 17 метров в секунду.

В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до -4… -9 градусов. А вот дневная температура останется прежней. Также ожидаются небольшие осадки. Ветер сменит направление на западное, но его скорость останется такой же.

Новая неделя начнется с тепла. Так, в ночь на понедельник, 30 марта, ожидается от двух до семи градусов мороза, зато днем столбики термометров поднимутся до +3… +8 градусов. Порывистый западный ветер немного стихнет, а местами пройдут небольшие осадки.