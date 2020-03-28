В Кузбассе вооруженные бандиты нападали на автозаправки
В Кузбассе окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Мариинска. Он сколотил банду из нескольких человек, которая грабила АЗС в двух регионах.
В 2018 году житель Мариинска создал преступную группировку, в которую помимо него самого вошли еще пятеро человек. На территории Кузбасса и Красноярского края они совершили три нападения на автозаправки и их сотрудников, похитив в общей сложности 1,35 миллиона рублей.
Последний раз банда подельники совершили преступление 31 декабря 2018 года в Мариинске. Целью стал сотрудник коммерческой фирмы, перевозивший более миллиона рублей. Один из налетчиков выстрелил в мужчину из обреза, а сообщники забрали сумку с наличными и скрылись. От полиции они прятались в Красноярске.
Всех участников банды удалось установить в январе прошлого года. Как выяснилось, в нее входили трое жителей Мариинска и трое жителей Красноярского края. В ходе спецоперации, проведенной полицейскими при содействии бойцов СОБР Росгвардии, злоумышленники были задержаны. Они стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу.
-В ходе обысков полицейские изъяли у участников банды около 350 тысяч рублей, вещи, использовавшиеся при совершении преступлений, и другие доказательства. Следствием установлено, что подельники готовились к преступлениям заранее. Для совершения нападений они взяли в прокат в Красноярске автомобиль, а также использовали оружие, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Организатор банды со следствием сотрудничал, поэтому в отношении него уголовное дело было выделено в специальное производство, сейчас оно направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Расследование уголовного дела в отношении других участников группировки продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU