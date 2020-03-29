Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Нерабочая неделя внесла коррективы в графики работы магазинов и компаний. Что по-прежнему продолжает работать, а куда в ближайшее нет смысла идти? Мы ответим на эти вопросы.

Под запретом

В первую очередь, под запретом оказались все массовые мероприятия, независимо от того, спортивные они или развлекательные. Не принимают посетителей музеи и театры, закрыты кинотеатры и детские игровые площадки, а также развлекательные центры и игровые комнаты. Временно нельзя тренироваться в спортивных залах, бассейнах, стадионах. Закрыты горнолыжные курорты.

Приостановили работу

Торговые и торгово-развлекательные центры продолжают работать, однако не полностью. Все развлекательные сегменты здесь закрыты, отказались от работы и некоторые магазины, в том числе и федеральных сетей. Так, не везде можно приобрести брендовую одежду или косметику.

Во всех торговых центрах города также объявили о том, что фудкотры временно не работают - за исключением тех, где готовые блюда продаются на вынос.

Рестораны и кафе, продающие еду на вынос, продолжают работать.Фото: Екатерина РОМАНОВА

О продуктах

Работают в обычном режиме продуктовые магазины. Во многих из них транслируются сообщения (или висят объявления) о том, что все продукты на складах самих магазинов и их поставщиков имеются в достаточном количестве.

А вот некоторые точки общепита приостановили работу. По-прежнему продолжают работу столовые и буфеты на предприятиях. Что касается кафе, ресторанов, закусочных и других мест, где еще на прошлой неделе можно было пообедать, то они до 5 апреля закрыты. Впрочем, тем торговые точки, где предусмотрена доставка готовых блюд или их можно приобрести на вынос, продолжают работать.

Напомним, губернатор Кузбасса побывал в магазинах и убедился, что пресловутая гречка и прочие продукты все-таки присутствуют на прилавках.

Медицинские учреждения

Продолжают работать. Однако прием пациентов без острой боли или тех, кто пришел на профилактический осмотр, временно не ведется. Если вы почувствовали недомогание, вызывайте врача на дом, особенно если незадолго до этого вы контактировали с людьми, которые вернулись из-за границы или сами побывали в туристической или деловой поездке.

МФЦ работают только по предварительной записи. Фото: Пресс-служба АПК

Общественный транспорт

Автобусы, троллейбусы и трамваи в течение нерабочей из-за коронавируса недели будут ходить по расписанию выходных дней. Кузбассовцев призывают отказаться от поездок – в том числе и за пределы региона. Расчеты же лучше производить безналичным способом. Это – еще одна препятствующая распространению коронавирусу мера.

Отметим также, что во всех территориях Кузбасса уделяется особое внимание дезинфекции общественного транспорта.

МФЦ работают только по предварительной записи. Фото: Пресс-служба АПК

Госструктуры

Временно приостановлен прием граждан в судах и отделах приемных приставов. Так, личный прием граждан в отделах судебных приставов временно отменен, а во всех подразделениях установлены ящики для приема корреспонденции.

Приостановлены приемы в МФЦ региона: подать и получить документы можно лишь по предварительной записи.

К слову, занятия приостановлены не только в школах, техникумах и вузах, но и в автошколах. У будущих водителей на время перенесены занятия и сдача экзаменов.

Продолжают работы

Все коммунальные службы в Кузбассе продолжают работу. В том числе и работникам управляющих компаний рекомендовано вывесить графики уборки подъездов.

- Управляющим компаниям рекомендовано ежедневно 2-3 раза в день проводить влажную протирку с применением дезинфицирующих средств дверных ручек, поручней, лестничных перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок лифтов и домофонов. В подъездах на информационных стендах разместить график проведенных работ с подписью исполнителя и временем обработки, - рассказали в администрации области.