Коронавирус в Кузбассе: количество наблюдаемых из-за инфекции уменьшилось

В Кузбассе уменьшилось число пациентов, которые остаются под наблюдением врачей из-за коронавируса. Так, из 16 человек в больнице остаются 14.

О том, что количество пациентов, которые находятся под наблюдением медиков из-за возможного контакта с носителями коронавируса, уменьшилось, сообщил на своей странице в Инстаграме глава региона Сергей Цивилев. он отметил, что с подтвержденным диагнозом проходит лечение от коронавирусной инфекции один человек. Еще 14 кузбассовцев, которые, возможно, контактировали с заразившимися, находятся под наблюдением. При этом в субботу, 28 марта, на больничной койке находились 16 человек.

Напомним, в общей сложности за все время распространения коронавируса в Кузбассе было выявлено три случая заражения. У двоих пациентов диагноз подтвердился 14 марта - в тот же день в регионе ввели режим повышенной готовности. Оба заразившихся незадолго до этого были в Италии. После того, как один из кузбассовцев выздоровел и его выписали из больницы, стало известно об еще одном заболевшем коронавирусом. Это произошло 26 марта. А 28 марта стало известно о выписке второго выздоровевшего после коронавируса кузбассовца. Единственный пациент с подтвержденным диагнозом сейчас находится под наблюдением врачей.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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