Гуляющие по ТЦ школьники возмутили кузбассовцев

Подростки, проводящие время в одном из торговых центров, возмутили кемеровчан. Ведь пребывая в общественных местах, дети подвергают опасности свои и чужие жизни.

Уже с субботы, 28 марта, многие кузбассовцы ушли на недельные каникулы, необходимые для предотвращения распространения коронавируса. Однако некоторые жители региона продолжают бывать в общественных местах. Так, группу подростков, проводящую время в одном из торговых центров, сфотографировали очевидцы, а потом снимок разместили в соцсетях.

«Вот он карантин, люди [ничего] не понимают, вместо того чтобы реально сидеть дома и хоть как то помочь остальным, помочь не распространять эту гадость, помочь медикам хоть немного, чтобы они успевали справляться со своей работой, эти мелкие шныри толпами бегают по торговым центрам целыми днями!» - так подписал автор снимок.

У большинства подписчиков паблика он вызвал негативную реакцию. Многие отмечали, что нерабочая неделя была специально дана для того, чтобы не дать вирусу распространяться. Некоторые отмечали, что гуляют не только подростки, но и взрослые. При этом сожалели, что сами не могут оставаться дома, так как их предприятие продолжает работать.

«Так и взрослые шныри толпами ходят по строительным да продуктовым. Сейчас же прям нужно делать ремонт и бла-бла! Была бы у меня возможность, я б явно не ходила на работу, а на карантине посидела. Не доходит до людей, что это все серьезно», - сокрушается подписчица Алина.

Девушку многие поддерживают, вспоминая опыт Италии, где вместо карантина граждане устраивали гуляния. Однако часть подписчиков уверена, что смысла сидеть дома нет.

«Вы все такие умные, сами то в таком возрасте смогли бы дома сидеть?» - парирует пользователь Антон.

«А у нас кто то объявлял карантин?» - удивлен подписчик Роман, уверяющий, что соблюдать самоизоляцию должны лишь те, кто прибыл из-за рубежа.

Тем не менее, их доводы находят лишь небольшую поддержку. В основном кузбассовцы сошлись во мнении, что сейчас лучше поберечься и не выходить без нужды на улицу. А тех, кто праздно шатается по улицам без необходимости, нужно штрафовать. В торговых же центрах можно просто отключить бесплатный вай-фай, тогда и школьники туда ходить не станут.

- Больше всего прикалывает, что все на этом фото в телефонах, [зачем] вообще встречаются с кем то, сидели бы дома так же в телефоне! – уверенно заявляет подписчик Александр Иванов.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей с сохранением заработной платы. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал всех жителей региона в этот период оставаться дома, чтобы не дать распространиться коронавирусу.