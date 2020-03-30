2020-03-30T12:05:16+03:00
Общество

На неделе в Кузбассе потеплеет до +15 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие дни
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
На неделе в Кузбассе потеплеет до +15 градусовНа неделе в Кузбассе потеплеет до +15 градусовФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю. Кузбассовцев ждет преимущественно солнечная погода и потепление до +15 градусов.

Во вторник, 31 марта, днем по области ожидается +6… +11 градусов, правда, в некоторых районах все же будет холоднее - от 0 до +5. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

В ночь на среду столбики термометров покажут 0… -5 градусов, местами до -10. Днем воздух прогреется до +5… +10, а местами - до +15. Ветер поменяет направление на южное и будет слабым, осадков не ожидается.

В четверг ночью синоптики прогнозируют -4… +1 градус, местами до -9. Днем столбики термометров покажут +10… +15 градусов. Юго-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, временами увеличивая ее до 13 метров. Этот день также пройдет преимущественно без осадков.

В пятницу, 3 апреля, ночью ожидается -1… -6 градусов, днем +2… +7. Ветер направление не сменит, но его порывы усилятся: ночью до 14 метров в секунду, днем до 12-17 метров. На всей территории области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
Новости 24
В Кузбассе временно приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса
Кузбассовец лишился автомобиля за долг по алиментам в 600 тысяч рублей
15 кузбассовцев привлекли к ответственности за нарушение изоляции
Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: налоговая служба временно прекратила прием граждан
Задержана женщина, распространявшая фейк о смерти от коронавируса студента из Кузбасса
Губернатор Кузбасса проведет карантинную неделю в Новокузнецке
Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц
Коронавирус в Кузбассе: волонтеры помогают купить пенсионерам продукты и лекарства
Андрей Полетаев возглавил Кемеровскую таможню
Коронавирус в Кузбассе: еще один человек попал под наблюдение врачей
Пасхальные богослужения могут проходить в режиме онлайн в Кузбассе
Сгорел дотла: в частном секторе Кемерова произошел масштабный пожар
Двум кузбасским семьям вручили технику для дистанционной учебы
Землетрясение произошло в воскресенье в Кузбассе