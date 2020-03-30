На неделе в Кузбассе потеплеет до +15 градусов

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю. Кузбассовцев ждет преимущественно солнечная погода и потепление до +15 градусов.

Во вторник, 31 марта, днем по области ожидается +6… +11 градусов, правда, в некоторых районах все же будет холоднее - от 0 до +5. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

В ночь на среду столбики термометров покажут 0… -5 градусов, местами до -10. Днем воздух прогреется до +5… +10, а местами - до +15. Ветер поменяет направление на южное и будет слабым, осадков не ожидается.

В четверг ночью синоптики прогнозируют -4… +1 градус, местами до -9. Днем столбики термометров покажут +10… +15 градусов. Юго-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, временами увеличивая ее до 13 метров. Этот день также пройдет преимущественно без осадков.

В пятницу, 3 апреля, ночью ожидается -1… -6 градусов, днем +2… +7. Ветер направление не сменит, но его порывы усилятся: ночью до 14 метров в секунду, днем до 12-17 метров. На всей территории области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.