2020-03-31T16:21:43+03:00
Общество

Индивидуализация ОСАГО – чего ждать лихачам?

Расчет стоимости страховки должен быть индивидуальным
Яков КРЫМСКИЙ
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Российский Союз Автостраховщиков ( РСА ) считает реформу ОСАГО важнейшим этапом развития рынка автогражданки.

В прошлом году вступили в силу первые изменения в ценообразовании полиса, в результате которых в среднем по стране по итогам 2019 года средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5 процентов, в Кемеровской области на 4,1 процента.

Однако основная цель реформы – сделать расчет стоимости ОСАГО справедливым и индивидуальным. Этому будут способствовать дальнейшие изменения в ОСАГО, которые заключаются в учете грубых неоднократных нарушений ПДД.

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