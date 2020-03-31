Индивидуализация ОСАГО – чего ждать лихачам?

Российский Союз Автостраховщиков ( РСА ) считает реформу ОСАГО важнейшим этапом развития рынка автогражданки.

В прошлом году вступили в силу первые изменения в ценообразовании полиса, в результате которых в среднем по стране по итогам 2019 года средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5 процентов, в Кемеровской области на 4,1 процента.

Однако основная цель реформы – сделать расчет стоимости ОСАГО справедливым и индивидуальным. Этому будут способствовать дальнейшие изменения в ОСАГО, которые заключаются в учете грубых неоднократных нарушений ПДД.