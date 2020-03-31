Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 марта 2020 года: количество пациентов с подозрением на инфекцию снизилось до 10

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 31 марта 2020 года: за минувшие сутки новых случаев заражения не зафиксировано, а количество пациентов, которые наблюдаются врачами с подозрением на коронавирусную инфекцию, уменьшилось.

В больнице один человек с подтвержденным диагнозом проходит лечение. Его состояние незначительно улучшилось.

Под строгим медицинским наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 10 человек. Все они изолированы, врачи проводят каждому пациенту необходимые диагностические мероприятия. Напомним, днем ранее под наблюдением врачей находились 15 человек.

Отметим, что доверять информации о количестве заболевших или находящихся под наблюдением врачей кузбассовцев можно лишь в том случае, если она получена из официальных источников. Так, например, новокузнечанка распространяла фейковую информацию о якобы умершем от коронавируса горожанине. При том, что в Новокузнецке случаев заражения зафиксировано не было. Теперь женщине предстоит заплатить штраф - до 100 тысяч рублей.

Напомним, глава региона, Сергей Цивилев, рекомендовал людям старше 65 лет по возможности оставаться дома, отказаться от посещения магазинов, аптек, прогулок. Необходимую помощь в приобретении нужных продуктов и лекарств, а также в уборке снега и участка возле дома пенсионерам готовы оказать волонтеры.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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