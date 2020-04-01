Компания «СУЭК-Кузбасс» выделила медицинские средства городским больницами для профилактики и лечения коронавируса

В Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) передано одна тысяча медицинские респираторных масок, десять литров дезинфицирующих средств, флаконы с физраствором, а также одноразовые медицинские комбинезоны. Этот запас должен помочь медикам для принятия экстренных эффективных мер в случае выявления инфицированных коронавирусам горожан.

Еще тысяча медицинские респираторных масок направлена в Инфекционное отделение ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1». Туда же переданы отдельные комплектующие для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие. Это позволяет легким насытить кислородом кровь, а также удалить из легких углекислый газ, что очень важно при острых заболеваниях пневмонией, вызванной коронавирусом.

Отметим также, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в компании «СУЭК-Кузбасс» принимается целый комплекс необходимых профилактических мер. Создан и действует оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID–19.

В задачи штаба входят постоянный контроль за эпидемиологической обстановкой на предприятиях, своевременное проведение всех необходимых санитарно-медицинских и других мероприятий. Проведена организационная работа по выполнению объявленной Правительством нерабочей неделей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.