Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 2 апреля 2020 года: болен один человек

Число заболевших коронавирусом в ГОРОДЕ на 1 апреля 2020 года остается прежним: в больнице находится один человек.

По сообщению оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в регионе, сейчас в инфекционной больнице Кемерова находится один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Его состояние стабильное, врачи проводят все необходимые действия, чтобы пациент пошел на поправку.

Также под наблюдением врачей остаются пять кузбассовцев, которые контактрировали с заразившимися коронавирусом. Они изолированы, врачи проводят диагностику.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них – 24 марта, другого – 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта. Именно этот пациент на настоящий момент остается в больнице.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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