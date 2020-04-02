2020-04-02T08:41:54+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса

В условиях нынешней экономической ситуации микробизнесу крайне важны подобные меры со стороны банковского сектора
Яков КРЫМСКИЙ
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Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса в Кузбассе. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами.

В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетного-кассового и дистанционного банковского обслуживания:

- открытие и ведение счета

- платежи на счета юридических и физических лиц

- операции с наличными денежными средствами

- оформление корпоративной карты

- подключение зарплатного проекта и иные услуги.

Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам Банка во всех регионах присутствия РСХБ.

«Предложение является уникальным для нашего Банка. В условиях нынешней экономической ситуации микробизнесу крайне важны подобные меры со стороны банковского сектора. Разработанный продукт позволяет предпринимателям сэкономить на оплате услуг банка за счет предоставления скидок и получить необходимый комплекс банковских услуг по единому тарифу и оптимизировать бизнес-процессы. До конца второго квартала банк планирует расширить линейку пакетных предложений для компаний с опытом ведения бизнеса», - отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.

Подборная информация представлена на сайте банка.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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