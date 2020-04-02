Работа СГК в условиях изоляции: Ремонты идут, масок хватает, а антисептик придумали сами

На неделе с 28 марта по 5 апреля, объявленной нерабочей в связи с пандемией коронавируса, персонал многих компаний был переведен на дистанционный режим работы. Однако есть предприятия и организации, работу которых полностью остановить нельзя. К ним, в частности, относятся объекты энергетики, от которых зависят жизнедеятельность городов и районов, а также стабильность энергосистемы в целом.

Руководители подразделений Сибирской генерирующей компании рассказали, как работают электростанции в условиях всеобщей изоляции, когда закончится отопительный сезон, весны и как защищен персонал, который остался на рабочих местах.

Первым о работе в изменившихся условиях рассказал технический директор СГК Олег Петров.

- Олег Валентинович, расскажите, кто именно из сотрудников сегодня находится на рабочих местах?

- На рабочих местах находятся директора станций и главные инженеры. Количество сотрудников технических служб соответствует режиму работы наших станций. Продолжают работать руководители основных цехов и ремонтный персонал. На удаленную работу переведены службы поддержки производства, отделы подготовки ремонтов. Если в абсолютных цифрах, то примерно 70% наших сотрудников переведены на дистанционную работу.

- А какие меры предпринимаются для защиты персонала СГК?

- На проходных станций дежурят медики, и весь заступающий на работу персонал, проходит обязательный осмотр. Врачи измеряют температуру, оценивают общее состояние. Кроме того, на наших предприятиях ведется информационная работа. Мы объясняем людям, что такое коронавирус, как защитить себя и окружающих, как правильно мыть руки.

- Актуальный вопрос – проблем с дезинфицирующими средствами нет?

- Да, проблема с запасами антисептиков наблюдается, но мы ее решаем. Будем пользоваться стратегическими запасами технического спирта. Кроме того, наши химики сами изобрели рецепт антисептического геля – защищает ничуть не хуже аптечного. Для этого в определенных частях смешиваются глицерин, перекись водорода и технический спирт – получается вполне надежно.

Также на постоянном контроле у нас находится запас масок и защитных очков. В случае их дефицита оперативно производим закупки.

- Среди сотрудников уже есть те, кто заболел или госпитализирован с подозрением на коронавирус?

- Пока нет. Тех, кто вернулся из-за границы, особенно из таких стран как Таиланд и Вьетнам, мы выявляем и сразу отправляем на карантин. Ну и, надо понимать, что наши станции находятся в Сибири, которая защищена от активного распространения вируса и географически, и климатически. К тому же, у сибиряков крепкий иммунитет.

Олег Валентинович, если карантин ужесточится, то как будет дальше строиться работа электростанций?

- Станции работали, работают и будут работать, пока на них есть люди. Топлива и всего, что необходимо для текущей работы, запасено в достаточном количестве. По крайней мере, на ближайший месяц точно хватит. Ремонтные работы на станциях ведется в обычном режиме. Во-первых, потому что эпидемиологическая обстановка позволяет это делать. Во-вторых – новый отопительный сезон никто не отменял, и к нему нужно готовиться.

Отмечу, что режим работы станций согласован с администрациями городов и Системным оператором. Мы стабилизировали оборудование в одном базовом режиме: пытаемся выдерживать одинаковую нагрузку. Это дает возможность оперативному персоналу не отвлекаться на переключения, позволяет минимизировать количество людей для поддержания работы станции.

- Из-за пандемии коронавируса СГК не планирует пересматривать инвестиционную программу?

- В настоящий момент инвестиционная программа выполняется в полном объеме. Например, на Красноярской ТЭЦ-1 в планом режиме демонтировали трубу. Будет вести работы, пока эпидемическая обстановка позволяет. Если ситуация усложнится, скорректируем планы - что-то ужесточим, что-то приостановим. Подчеркну, что мы тесно взаимодействуем с региональными штабами по противодействию распространению коронавируса, дисциплинированно и полностью выполняем все требования и рекомендации.

ПОДРОБНОСТИ

Электростанции СГК готовятся к выходу на «технологический ноль»

На кузбасских электростанциях СГК приступили к снижению прошлогодних объемах угля на складах, после чего начнется формирование новых запасов к следующему отопительному сезону. Так называемый «технологический ноль», когда склады освобождаются, планируется пройти в апреле - мае.

Сейчас суммарные запасы угля на кузбасских электростанциях СГК составляют 1059 тысяч тонн – это в три раза превышает норматив, установленный Минэнерго на 1 апреля. Такой объем гарантирует бесперебойное обеспечение топливом и надежную работу электростанций в период сложной эпидемиологической ситуации, а также возможность поэтапного снижения запасов угля для выполнения требований по его безопасному складированию.