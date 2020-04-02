СУЭК приобрела для шахты имени С.М. Кирова новый очистной комплекс JOY

Сегодня на шахте имени С.М. Кирова используется два механизированных комплекса. Один из них, состоящий из 175 секций механизированной крепи FRS Glinik-12/26, был введен в эксплуатацию в 2018 году. Второй комплекс JOY эксплуатируется с 2006 года. Его секции уже выработали свой ресурс, имеют высокий процент износа и не позволяют отрабатывать выемочные столбы с максимальной безопасностью и эффективностью. Для его замены и приобретён новый комплекс аналогичного производства.

Высокопроизводительная механизированная крепь JOY 13/26 проектировалась индивидуально в точном соответствии с производственным циклом и условиями эксплуатации на шахте имени С.М. Кирова. Многочисленные заводские испытания позволили добиться оптимальной эффективности гидравлической системы, с минимальным расходом и минимальным падением давления и турбулентностью для достижения минимального времени рабочего цикла крепей. Кроме того, конструктивные элементы подвергались проверкам с перегрузкой до 20 процентов и усталостным испытаниям при удвоенной номинальной нагрузке.

В результате гарантийный период секций крепи составил 45 000 циклов с момента ввода в эксплуатацию.

Конструкция секций новой крепи JOY 13/26 обладает высокой степенью прочности, выполнена с оптимальными параметрами (ширина основания 1,75 метра, рабочий диапазон раздвижности от 1,3 до 2,6 метра) и скоростью задвижки 8,6 м/мин. Такие технические характеристики наилучшие для высокопроизводительной отработки пластов шахты имени С.М. Кирова со средней вынимаемой мощностью два метра. С середины марта уже идет интенсивная поставка нового очистного оборудования на шахту.

С учетом того, что предприятие переходит на отработку лав с длиной забойной части 350 метров – увеличение на 50 метров, для эффективного использования нового оборудования также принято решение о замене забойно-транспортного комплекса AFC38*950 на AFC1000/48FL26 производства Joy Global (Великобритания) с более высокой производительностью. Поставка нового забойно-транспортного комплекса стоимостью более 10 миллионов евро ожидается в апреле.

А новый комбайн SL300-480 производства Eickhoff Bergbautechnik GmbH (Германия) уже поступил на шахту имени С.М. Кирова. Его стоимость 2,7 миллиона евро. Конструкция этого распатроненного типа комбайнов также существенно усовершенствована. Теперь мощность двигателей возросла до 2x 480 кВт на резании при мощности трёхфазных двигателей подачи 2x 90кВт. Ширина захвата исполнительного органа режущего комбайна увеличена с 0,8 до 1,0 метра

Полностью новый очистной комплекс будет смонтирован в лаве № 24-63 пласта Болдыревский. Ввод лавы в эксплуатацию намечен на начало 3 квартала 2020 года. Ожидаемая нагрузка на забой составит не менее 350 тысяч тонн угля в месяц.