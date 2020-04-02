2020-04-02T12:17:48+03:00
Общество

Пока все дома: в Кузбасе потеплеет до +15

Синоптики дали прогноз на 3-6 апреля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пока все дома: в Кузбасе потеплеет до +15Пока все дома: в Кузбасе потеплеет до +15Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Первые апрельские деньки радуют кузбассовцев теплом и солнцем. Но, несмотря на то, что погода хорошая, на улицу выходить не стоит. Кузбассовцам рекомендуют оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

В ночь на пятницу, 3 апреля, на большинстве территорий температура воздуха будет держаться в пределах +1… +6 градусов. Однако местами будет холоднее - до пяти градусов мороза. Но уже днем воздух прогреется до +10… +15, местами - лишь до +3… +8. Ночной юго-западный ветер сменит направление на северо-западное, а его скорость при порывах будет достигать 17 метров в секунду. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В субботу, 4 апреля, ожидается от -1 до -6 градусов, а западный ветер днем сменит направление на юго-восточное, при этом его скорость при порывах может достигать 13 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +3… +8, местами - до 13 градусов тепла, при этом вероятность осадков невелика.

В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до 0… -5 градусов, но уже днем юго-восточный ветер принесет тепло - до +9… +14. День будет солнечным и без осадков.

В понедельник, 6 апреля, ночью ожидается +1… +4 градуса. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10… +15. К слову, осадков по-прежнему не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Прокопьевске закрыли кафе из-за нарушений карантина
«Юра, позвони мне!»: личный водитель новокузнецкого мэра улетел в Таиланд
Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители
РСХБ в Кузбассе развивает онлайн-сервисы для предпринимателей
В Кузбассе начали дезинфицировать остановки, подъезды и лифты
Кузбасс вошел в число регионов с самыми эффективными методами противодействия коронавирусной инфекции
Кузбасского предпринимателя оштрафовали за половую дискриминацию
Сергей Цивилев пообещал предпринимателям дополнительную поддержку
Регистрация браков в Кузбассе во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Россельхозбанк в Кузбассе сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса
Вора из Казахстана разыскивают в Новокузнецке
«У меня коронавирус!»: новокузнечанка призналась в болезни от имени подруги
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 апреля 2020 года
Из горящей фермы кузбассовцы спасли 500 коров
Пятеро детей попали в больницу из-за отравления
Кузбасский могильщик получил 10 лет тюрьмы за убийство жены
Власти Кузбасса рассказали, кому положено проведение теста на коронавирус
В Кузбассе директор коммерческой фирмы скрыла от налоговой более 7 миллионов рублей