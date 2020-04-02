Пока все дома: в Кузбасе потеплеет до +15

Первые апрельские деньки радуют кузбассовцев теплом и солнцем. Но, несмотря на то, что погода хорошая, на улицу выходить не стоит. Кузбассовцам рекомендуют оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

В ночь на пятницу, 3 апреля, на большинстве территорий температура воздуха будет держаться в пределах +1… +6 градусов. Однако местами будет холоднее - до пяти градусов мороза. Но уже днем воздух прогреется до +10… +15, местами - лишь до +3… +8. Ночной юго-западный ветер сменит направление на северо-западное, а его скорость при порывах будет достигать 17 метров в секунду. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В субботу, 4 апреля, ожидается от -1 до -6 градусов, а западный ветер днем сменит направление на юго-восточное, при этом его скорость при порывах может достигать 13 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +3… +8, местами - до 13 градусов тепла, при этом вероятность осадков невелика.

В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до 0… -5 градусов, но уже днем юго-восточный ветер принесет тепло - до +9… +14. День будет солнечным и без осадков.

В понедельник, 6 апреля, ночью ожидается +1… +4 градуса. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10… +15. К слову, осадков по-прежнему не ожидается.