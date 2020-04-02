Лаборатория по диагностике коронавируса заработала в Кузбассе

В Кузбассе начала работать лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции. Специалисты уже провели более 600 исследований.

Государственная лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции расположилась на базе центра профилактики и борьбы со СПИДом – об этом сообщил замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник на заседании штаба, который прошел 2 апреля.

- С момента начала работы лаборатория выполнила 600 тестов. Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», - сказал Алексей Цигельник. - Коронавирус выявляют методом ПЦР - полимеразной цепной реакции. Он дает возможность быстро получить подтверждение наличия вируса.

Сейчас в регионе создан единый регистр пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он дает возможность оперативно принимать меры, если у кого-то из пациентов с подозрением на коронавирус диагноз подтвердится.

Впрочем, сейчас в Кузбассе такой диагноз подтвердился только у трех человек. Двое из них уже прошли курс лечения и выписаны из больницы, а один находится в инфекционной больнице города Кемерово и получает необходимую помощь. Также снизилось количество людей, у которых имеется подозрение на коронавирусную инфекцию. Если на выходных их было 15 человек, то на сегодняшний день под наблюдением врачей в больнице находятся пять человек.

- Стабилизация ситуации — не повод расслабляться. Степень риска остается высокой. Поэтому все должны соблюдать меры профилактики: и люди на самоизоляции, и специалисты работающих предприятий. Контроль за выполнением рекомендаций должен быть постоянным и жестким. Решать возникающие проблемы нужно незамедлительно и на местах, в тесном сотрудничестве с врачами и волонтерами, – обратился Сергей Цивилев к членам штаба.

Губернатор также поблагодарил медицинских работников и волонтеров за слаженную работу, направленную на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.