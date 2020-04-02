2020-04-02T20:41:29+03:00
Общество

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 апреля 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 3 апреля 2020 года
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 апреля 2020Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 апреля 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Каждый день мы сообщаем актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. Итак, коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 апреля 2020 года.

На 3 апреля в Кузбассе, согласно данным оперативного штаба, в больнице находится один человек, у которого ранее врачи диагностировали коронавирус. Пациент получает необходимое лечение, а его состояние врачи оценивают как стабильное. По последним данным, новых случаев заражения на 3 апреля кроме того, под наблюдением врачей находятся пять человек, которые контактировали в заразившимися ранее жителями региона. Все они изолированы, врачи проводят диагностику и оказывают необходимую помощь.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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