Виртуальный культпоход: чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с численностью более 100 человек. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

За кулисами профессии

Отправляемся на пожарно-спасательную выставку.

Кемеровчан приглашают совершить виртуальную экскурсию по пожарно-спасательной выставке Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Выставка - это уникальное пространство, где представлены экспозиции по пожарно-спасательной тематике, отражающие этапы становления и традиции сразу нескольких направлений деятельности: спасательной службы, пожарной охраны, горноспасательного дела и гражданской обороны Кузбасса.

В выставочных залах расположены экспонаты разных времен, начиная с конца XIX века и по сегодняшний день. Здесь можно найти образцы пожарно-спасательного вооружения и макеты пожарных автомобилей, экспозиции, демонстрирующие ликвидацию различных пожаров, которые происходили на территории области. Например, один из крупнейших пожаров в 1973 году на Яйском лесопильном комбинате.

Кроме того, на выставке можно увидеть современное оборудование, которое используют в своей работе спасатели, горноспасатели, инспекторы ГИМС, специалисты в области гражданской обороны. Кстати, часть экспонатов в дар выставке передали действующие сотрудники и ветераны МЧС России. Например, мариинские огнеборцы подарили настоящий пожарный колокол, который располагался на пожарной каланче первой пожарной команды Кузбасса в Мариинске в 1872 году.

Посмотреть выставку можно здесь >>

*************************************************************************

Кемеровский областной театр кукол имени Гайдара составил свою культурную виртуальную программу. Фото: кадр спектакля/youtube.com

Подвиг человека на войне

Слушаем с ребенком балладу о русском солдате.

Кемеровский областной театр кукол имени Гайдара составил свою культурную виртуальную программу, и достойное место в ней занимает спектакль «Василий Теркин».

Уже несколько десятилетий, как закончилась Великая Отечественная война - одна из самых страшных на земле. Стали уже стираться в памяти людской ее сражения, поражения и победы, имена героев этих смертельных боев. Но вот однажды…

Как-то юные «следопыты» Леша и Наташа, исследуя старый чердак дедушкиного дома, вдруг обнаруживают настоящий клад! И не простой, а военный! Это - письма, документы и личные вещи одного из самых знаменитых героев Великой Отечественной - солдата Василия Теркина! И каково же было их удивление, когда этим самым героем оказывается их родной дед! Дедушка Василий! Читая его фронтовые «треугольнички» и рассматривая старинные фотографии, Наташа и Алеша буквально видят перед глазами многочисленные подвиги их любимого дедули.

Посмотреть виртуальный спектакль можно здесь >>

*************************************************************************

Кузбасский центр искусств запустил онлайн-проект «ЖизньART». Фото: youtube.com

Дорога домой

Смотрим выставку картин вместе с самим автором.

Кузбасский центр искусств запустил онлайн-проект «ЖизньART». Теперь кузбассовцы могут, не выходя из дома, быть в центре культурной жизни региона. Слоган проекта: «Центр здесь!».

Пользователей приглашают посетить видеоэкскурсии по выставкам, мастер-классы лучших художников Кузбасса, творческие встречи с интересными людьми, интервью на темы культуры, арт-технологий, экологии, а также прослушать подкасты на разные темы, касающиеся культуры и искусства.

В онлайн-режиме уже доступна первая виртуальная экскурсия «Дорога домой» с ее автором, членом Союза художников России и очень интересным человеком Анатолием Хуторным. Его экспозиция «Дорога домой» - 73 графические работы, выполненные в разных техниках: акварель, гуашь, карандаш. Это пейзажи, натюрморты и портреты, написанные с 1991 по 2020 год. Экспозиция «Дорога домой» завершает авторский выставочный проект, посвященный малой родине. Он начался в 2018 году экспозицией графики о красотах Кузбасса «Тропинка в рай», а продолжился в апреле 2019 года выставкой «Зашел в заброшенную церковь».

Посетить онлайн-экскурсию можно здесь >>

*************************************************************************

Спецпроект «Приятного аппетита» - это настоящий кладезь информации для тех, кто хочет разнообразить рацион полезными недорогими блюдами.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Пусть всегда будет вкусно

Знакомимся со специальным проектом «Комсомольской правды».

В условиях карантина предлагаем вам поближе познакомиться с сайтом «Комсомольской правды», где можно найти много полезного и интересного - статьи, актуальные интервью, фоторепортажи, советы экспертов, тематические спецпроекты. Вот на них мы и остановимся. Например, спецпроект «Приятного аппетита» - это настоящий кладезь информации для тех, кто хочет разнообразить рацион полезными недорогими блюдами (да, рецепты из гречки там тоже есть), узнать о вредных и полезных свойствах продуктов, изучить мнение экспертов о популярных диетах. Какие продукты помогут поддержать иммунитет? Поможет ли похудеть гречка с кефиром по утрам? Какой шашлык самый полезный? Что приготовить в Великий пост? Как правильно хранить вино? В каком городе сделали гигантскую яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц? В спецпроекте «Приятного аппетита» вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Спецпроект "Приятного аппетита" - здесь >>

*************************************************************************

«Кузбасскино» приглашает побывать в виртуальном музее. Фото: кадр виртуального тура

Кино в исторических деталях

«Кузбасскино» приглашает побывать в виртуальном музее. Гости смогут прогуляться по просторным помещениям фильмохранилища, где собраны лучшие образцы мирового киноискусства. Среди ценных раритетов: пленочная киноаппаратура, фильмопроверочные аппараты, киноленты начала ХХ века и многое другое.

Фонд музея на радость сотрудникам и посетителям постоянно пополняется. Например, в числе новинок - учебный аппарат, недавно переданный в дар сотрудниками одного из химических предприятий города. Некогда на этом приборе показывали учебные фильмы, делали своеобразные презентации, обмениваясь опытом.

Виртуальный музей "Кузбасскино" - посмотреть >>

*************************************************************************

Кемеровский театр драмы приглашает посмотреть увлекательный спектакль «Боинг-Боинг». Фото: Театр драмы/Instagram

Любовь четко по графику

Кемеровский театр драмы приглашает посмотреть увлекательный спектакль «Боинг-Боинг».

Как вы думаете, можно ли одновременно закрутить роман с тремя очаровательными стюардессами трех крупнейших мировых авиакомпаний? «Легко!» - отвечает главный герой спектакля - молодой дизайнер Бернар. Главное - составить четкий график любви в соответствии с расписанием улетов-прилетов самолетов! Но рано или поздно даже самые надежные и проверенные схемы жизни ломаются из-за незапланированной задержки рейса. И вот тогда-то и начинается самое интересное, смешное, курьезное, трогательное, умопомрачительное и настоящее.

Впервые «Боинг-Боинг» был поставлен в 1960 году в одном из крупных парижских частных театров Comedie Caumartin. С тех пор пьеса шла в Париже в режиме ежедневного показа (театр Michel) на протяжении почти 48 лет!

Посмотреть спектакль можно здесь >>