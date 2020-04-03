Виртуальный культпоход: куда сходить в Новокузнецке не выходя из дома

Распространение коронавирусной инфекции - вовсе не повод отказываться от культурной жизни. По-прежнему можно посещать театры и музеи, правда, не лично, а виртуально. Уверены, подобные экскурсии и даже общение с актерами откроют вам новые ощущения. И вы, скорее, всего, не раз удивленно скажете: «А я и не знал об этом!» Итак, отправляемся в виртуальные путешествия!

В простой майке без принтов

Смотрим читку спектакля «Сосед».

Сейчас, пока двери театров закрыты для зрителей, у нас появилась уникальная возможность увидеть будни талантливых актеров. Вот, например, читка прекрасной пьесы Павла Пряжко «Сосед». На сцене Новокузнецкого драматического театра развернется непривычное для зрителей действие. Никаких декораций, спецэффектов, ярких костюмов. На фоне обычных кулис Андрей Грачев и Андрей Ковзель читают диалог. Причем так, что в течение часа - а столько длится читка - вы не сможете оторваться от экранов.

О чем пьеса? О двух соседях по даче - Павле и Николае - которые ведут неспешный разговор обо всем сразу и ни о чем. О случайно найденной спецодежде, которую припрятали лет 15 назад в шкафу, о том, как правильно чистить картошку, как самому себя подстричь, о конфетах, трезвости и пьянстве, о разногласиях с супругой… В общем, обычная болтовня между новоиспеченным пенсионером и его соседом - мужчиной в полном рассвете сил. Да и сама пьеса «Сосед» - как та самая майка без принтов: простая и в то же время сложная.

Что услышит в читке этой пьесы каждый из вас? Как отзовется она в вашей душе? Смотрим!

Посмотреть читку пьесы можно здесь >>

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Пока мы все ждем, когда двери музея вновь распахнутся для новокузнечан и гостей города, научный сотрудник музея и мастерица на все руки Ладислава Авдеева проводит мастер-классы. Фото: Новокузнецкий художественный музей

Будь цыпочкой!

Творим вместе с рукодельницей из музея.

В Новокузнецком художественном музее отлично знают не только произведения мировых, российских и кузбасских художников, но и сами умеют создавать маленькие шедевры. Да что там - создавать! С удовольствием учат, как это делается. Пока мы все ждем, когда двери музея вновь распахнутся для новокузнечан и гостей города, научный сотрудник музея и мастерица на все руки Ладислава Авдеева проводит мастер-классы. Вот - один из них, как сделать цыпленка в технике сухого валяния.

Прежде, чем приступить к процессу создания маленького чуда, приготовьте все необходимое: шерсть или акрил белого и желтого цветов, иглы для валяния и основу, на которой расположите заготовку - подушечку или губку. Еще понадобится немного проволоки для каркасов ног цыпленка, плотная нить типа мулине и бусинки для глаз. А теперь - следите внимательно за руками мастерицы Ладиславы Авдеевой, и вскоре вы и сами станете обладателем уникального цыпленка, сделанного своими руками.

Мастер-класс Ладиславы Авдеевой - сюда >>

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Музей-заповедник "Кузнецкая крепость" приглашает на виртуальные экскурсии. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Кто ты, всадник на коне?

Отправляемся на экскурсию в Кузнецкую крепость.

Всадник и его верный конь - этот мотив на протяжении многих столетий притягивал внимание творческих людей. Художественные произведения запечатлевали образы отважных воинов, несущихся на конях к победе. Их рисовали, вышивали, лепили из глины, высекали из камня, отливали из металла, чеканили. И сегодня каждое такое произведение искусства ценно.

Есть небольшая бронзовая бляшка плоского литья с изображением всадника и в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Всадник сидит свободно, его фигура повернута в три четверти. Правая рука согнута в локте. Под рукой висит колчан для стрел. А его конь настолько мощный, что чем-то напоминает быка. Нашли эту бляшку в одном из курганов могильника Шестаки-II, но есть у нашего, кузнецкого всадника своеобразные «братья», найденные за тысячи километров от Кузбасса. Например, в Забайкалье и Таджикистане. Что между ними общего? А может, это и вовсе один и тот же персонаж эпоса? Ищем ответы на эти вопросы на виртуальной экскурсии в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость»!

Виртуальная экскурсия музея-заповедника - посетить >>

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"Комсомольская правда" приглашает окунуться в спецпроект "Время здоровья"Фото: Иван МАКЕЕВ

Время здоровья

Знакомимся со специальным проектом «Комсомольской правды».

Кузбассовцам советуют ближайшие дни оставаться дома, да и потом особо не разгуливать по улицам, чтобы не стать жертвой коронавируса. А это значит, что можно отправиться на виртуальную прогулку. Например, по сайту «Комсомольской правды». Среди множества спецпроектов есть и те, которые обязательно станут вашими любимыми. Например - «Время здоровья».

Сегодня всех волнуют вопросы, так или иначе связанные с коронавирусом. Как он передается? Когда найдут лекарство? Почему в одних регионах много заболевших, а в других - нет? А кто-то всерьез задумывается: кто, кроме пожилых людей, находится в группе риска?

Впрочем, здесь есть и немало интересного, не связанного с коварным вирусом. Например, возможно ли похудеть на несколько десятков килограммов и что для этого надо сделать? Как правильно мыть руки? Могут ли близнецы родиться в разное время? И вообще - могут ли психбольные видеть будущее? Мы знаем ответы на эти вопросы и готовы поделиться ими с вами!

Спецпроект "Комсомольской правды" - "Время здоровья" >>

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Сейчас, пока ходить в театры нельзя, увидеть замечательные спектакли можно онлайн. Фото: Театр кукол «Сказ»

Кот в сапогах, Сын мельника и Принцесса

Следим за приключениями любимых героев.

Самые лучшие сказки рассказывают мамы, а еще - актеры театра кукол «Сказ». Сейчас, пока ходить в театры нельзя, увидеть замечательные спектакли можно онлайн. Сегодня мы предлагаем вам последить за приключениями Сына мельника и Кота в сапогах.

Что делать настоящей принцессе, если она заблудилась в лесу? Все очень просто: ей надо обязательно встретить хорошего человека и кота. Точнее - Кота в сапогах. Уж они-то точно помогут! Так случилось и с героиней сказки «Кот в сапогах» Новокузнецкого театра «Сказ». Приятный юноша, хоть и незнатного рода, вместе со своим другом - Котом в сапогах - сначала помог ей найти дорогу домой, а потом спас от Маркиза де Людоеда, который вознамерился на ней жениться.

Хитрый Кот не просто придумал, как спасти принцессу от ненавистного и страшного Людоеда, но и как превратить свое хозяина из простого сына мельника в маркиза Карабаса. Находчивость Кота и решительность новоиспеченного маркиза, как и положено, привели к счастливому финалу: воссоединению любящих сердец, победе над злом и свадебным пиром.

Смотрим онлайн-спектакль:

Часть 1 >>

Часть 2 >>

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Листаем книги - виртуально

Открываем для себя писателей военных лет.

В библиотеке должна быть тишина. Именно там, в сотнях тысяч книг живут удивительные истории, написанные удивительными людьми. Но книги не очень любят, когда в их дом приходят хворающие люди. А потому они сами готовы прийти к вам в гости. Но не в бумажном, а в цифровом варианте. А мы - с удовольствием познакомим вас с некоторыми из них. К слову, эта виртуальная выставка находится на сайте Новокузнецкой библиотеки имени Гоголя.

Вот, например, альбом, посвященный Григорию Бакланову, одному из наиболее известных прозаиков фронтового поколения. Это его перу принадлежат повести «Навеки девятнадцатилетние» и «Пядь земли», а также роман «Июль 41-го года». Во время небольшой виртуальной экскурсии-презентации вы познакомитесь с произведениями Григория Бакланова, узнаете, какие из них легли в основу фильмов, а также другие факты из биографии писателя.

Посетить виртуальную библиотеку можно здесь >>