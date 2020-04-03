2020-04-03T12:08:29+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ в Кузбассе готов к выдаче потребительского кредита для жителей села по льготной ставке

Данный инструмент является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
Яков КРЫМСКИЙ
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Кемеровский филиал РСХБ готов выдавать льготный потребительский кредит для жителей села. Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке от 3 процента годовых. Данный инструмент является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Льготный кредит дает возможность россиянам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3 процента годовых действует при оформлении личного страхования.

Данный кредит – целевой. Жители села могут использовать его, чтобы приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства по договорам подряда также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.

Клиент может гасить кредит дифференцированными или аннуитетными платежами. Также заемщик в праве полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссии.

Ранее, 3 марта, Россельхозбанк также первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства на выдачу льготной сельской ипотеки и приступил к реализации этой программы.

«Как и в случае с льготной сельской ипотекой, РСХБ стал первым банком-участником программы по льготному потребительскому кредитованию сельских жителей в рамках КРСТ. Соглашение с Министерством сельского хозяйства было подписано 27 марта. Теперь Банк может обрабатывать заявки от населения в рамках данной программы на повышение благоустройства домовладений на селе. Наша цель – комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности. И ипотека, и потребительский кредит призваны, в том числе, делать село привлекательным для молодых квалифицированных специалистов», – прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 гг. и направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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