Можно ли на личном транспорте поехать из Кузбасса в другой регион во время самоизоляции

Можно ли пользоваться автотранспортом для поездки в другие регионы, интересуются кузбассовцы. Мы ответим на вопрос, каким транспортом лучше всего пользоваться.

Сейчас в Кузбассе действуют ограничения на межрегиональные пассажирские автоперевозки, к минимуму сведено или временно приостановлено автобусное сообщение с субъектами Российской Федерации, где выявлены случаи коронавирусной инфекции. Теперь, чтобы добраться из другого региона в Кузбасс или же выехать за его пределы, лучше воспользоваться авиа- или железнодорожным транспортом.

А вот передвижение между регионами и на личном транспорте не запрещено – об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Так что если вы решите отправиться на автомобиле за пределы Кузбасса или, напротив, вернуться в регион, на сегодняшний день это можно делать беспрепятственно.