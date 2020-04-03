2020-04-03T16:01:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли на личном транспорте поехать из Кузбасса в другой регион во время самоизоляции

Передвижение по Кузбассу на автотранспорте в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Екатерина РОМАНОВА
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Можно ли на личном транспорте поехать в другой регион во время самоизоляцииМожно ли на личном транспорте поехать в другой регион во время самоизоляцииФото: Екатерина РОМАНОВА
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Можно ли пользоваться автотранспортом для поездки в другие регионы, интересуются кузбассовцы. Мы ответим на вопрос, каким транспортом лучше всего пользоваться.

Сейчас в Кузбассе действуют ограничения на межрегиональные пассажирские автоперевозки, к минимуму сведено или временно приостановлено автобусное сообщение с субъектами Российской Федерации, где выявлены случаи коронавирусной инфекции. Теперь, чтобы добраться из другого региона в Кузбасс или же выехать за его пределы, лучше воспользоваться авиа- или железнодорожным транспортом.

А вот передвижение между регионами и на личном транспорте не запрещено – об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Так что если вы решите отправиться на автомобиле за пределы Кузбасса или, напротив, вернуться в регион, на сегодняшний день это можно делать беспрепятственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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