Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 апреля 2020 года: как чувствует себя заразившийся

Ежедневно мы сообщаем вам, наши читатели, актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Каковы же последние новости на 4 апреля 2020 года?

На 4 апреля в Кузбассе, согласно данным оперативного штаба, в больнице находится один человек, у которого ранее врачи диагностировали коронавирус. Сейчас его состояние оценивается как стабильное,также врачи отмечают улучшение.

Кроме того, под наблюдением врачей находятся еще четыре кузбассовца, которые контактировали с заразившимися коронавирусом. Все они изолированы, а медики проводят диагностику и оказывают необходимую помощь.

К слову, для того, чтобы обезопасить от распространения от коронавирусной инфекции, в регионе введено ограничение на межрегиональные и междугородние поездки на автобусах. На передвижение на автомобилях ограничений нет.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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