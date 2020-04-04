2020-04-05T06:10:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 5 апреля 2020 года
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 апреля 2020 годаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Кузбассе: сколько человек сейчас находится в больнице в подтвержденной коронавирусной инфекцией? Мы расскажем вам об этом

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года остается прежним: в больнице находится один человек. По данным оперативного штаба, новых случаев заражения не выявлено.

Кроме того, по данным штаба, на 5 апреля число не изменилось и число заразившихся коронавирусом. По-прежнему получает необходимое лечение один кузбассовец. Кроме того, в больнице остается еще один человек, который ранее контактировал с заразившимися коронавирусом. Он также находится в изоляции, проходит необходимую диагностику и получает необходимое лечение.

Напомним, 4 апреля губернатор Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он рассказал о том, как в условиях продлившейся самоизоляции жителей региона будут работать предприятия, когда завершатся нерабочие дни, получат ли кузбассовцы заработную плату за дни, вынужденно проведенные дома, какие меры поддержки разработаны для бизнеса и какую поддержку окажут врачам, лечащих заболевших коронавирусом.

С 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе: автобусные рейсы между регионами отменены

Ни приехать в Кузбасс, ни уехать прямым автобусным рейсом в другой регион в ближайшее время не получится. В Кузбассе введены ограничения на межрегиональные пассажирские автоперевозки. (подробности)

Продление нерабочей недели в Кузбассе: до какого числа сохранятся выходные

Нерабочая неделя в России продлена. Об этом сообщил 2 апреля в своем очередном обращении президент России Владимир Путин. (подробности)

Власти Кузбасса готовы изолировать территорию, где произойдет вспышка коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о готовности властей изолировать территорию области, где произойдет вспышка коронавируса. (подробности)

Специальная разметка для магазинов в Кузбассе: как вести себя в период самоизоляции из-за коронавируса

В продуктовых магазинах наносится специальная разметка. Она показывает, на каком расстоянии друг от друга должны находиться покупатели для собственной безопасности. (подробности)

Можно ли ездить на работу в Кемерове в период самоизоляции

В Кемерове введен режим временной самоизоляции. Разбираемся в том, кому и при каких условиях можно посещать работу. (подробности)

Режим самоизоляции в Кемерове: кому что можно и что нельзя

Распоряжением губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе введен временный режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать свои дома и квартиры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. (подробности)

Нерабочая неделя в Кузбассе: пустые улицы, закрытые кафе и отсутствие пробок

Улицы кузбасских городов опустели. Большинство жителей региона предпочитают соблюдать режим самоизоляции и выходят на улицу лишь в крайних случаях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МЧС предостерегает кузбассовцев от пала сухой травы
Ревнивая многодетная мать сожгла дом сожителя
Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе
До +17 градусов ожидается в Кузбассе в воскресенье
Сергей Цивилев: малый и средний бизнес Кузбасса получит поддержку в ситуации с коронавирусом
Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020
Сергей Цивилев: работодатели заплатят оставшимся без работы из-за коронавируса кузбассовцам
Сергей Цивилев: работающим с заболевшими коронавирусом врачам выплатят компенсацию
Нерабочие дни во время самоизоляции из-за коронавируса в Кузбассе: сколько продлятся и когда закончатся
Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей
Кемеровчанин погиб под колесами трамвая
Александр Головин на время карантина вернулся из Монако в Кузбасс
Опоили и ограбили: кузбассовец стал жертвой новых знакомых
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля 2020 года: один человек лечится, один под наблюдением
Обучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты Кузбасса
Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую жену
Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу
Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе
Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса из-за ситуации с коронавирусом