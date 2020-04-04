Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 апреля 2020 года

Последние новости о коронавирусе в Кузбассе: сколько человек сейчас находится в больнице в подтвержденной коронавирусной инфекцией? Мы расскажем вам об этом

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года остается прежним: в больнице находится один человек. По данным оперативного штаба, новых случаев заражения не выявлено.

Кроме того, по данным штаба, на 5 апреля число не изменилось и число заразившихся коронавирусом. По-прежнему получает необходимое лечение один кузбассовец. Кроме того, в больнице остается еще один человек, который ранее контактировал с заразившимися коронавирусом. Он также находится в изоляции, проходит необходимую диагностику и получает необходимое лечение.

Напомним, 4 апреля губернатор Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он рассказал о том, как в условиях продлившейся самоизоляции жителей региона будут работать предприятия, когда завершатся нерабочие дни, получат ли кузбассовцы заработную плату за дни, вынужденно проведенные дома, какие меры поддержки разработаны для бизнеса и какую поддержку окажут врачам, лечащих заболевших коронавирусом.

С 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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