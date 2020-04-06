РСХБ с 6 апреля будет осуществлять свою деятельность в рабочем режиме

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Россельхозбанк вносит изменения в режим работы своих офисов.

Обслуживание физических лиц

С 6 апреля обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется в рабочем режиме в отделениях согласно списку.

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В целях защиты здоровья Россельхозбанк по-прежнему рекомендует использовать дистанционное обслуживание и сократить визиты в офисы Банка. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.

В текущей ситуации Россельхозбанк принимает все возможные меры, чтобы максимально обеспечить безопасность и комфорт клиентов.

Обслуживание корпоративных клиентов

С 6 апреля Россельхозбанк возобновляет полноценное обслуживание клиентов-юридических лиц. В том числе будет осуществляться кредитование всех категорий корпоративных клиентов.

Дистанционные каналы обслуживания остаются доступными в полной мере и могут быть использованы клиентами в режиме 24/7.

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.

По вопросам обслуживания можно круглосуточно обратиться в Контакт-центр Банка 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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