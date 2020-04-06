На неделе в Кузбассе потеплеет до +20

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода на неделе в Кузбассе. Дыхание весны уже явственно чувствуется – жителей региона ждет потепление до +20 градусов.

Во вторник, 7 апреля, по области ожидается +13…+18 градусов, правда местами все же будет холоднее – от 7 до 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. День пройдет преимущественно без осадков.

В ночь на среду столбики термометра покажут +2…+7 градусов, местами до -4, днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, а местами будет +20. Ветер сменит направление на юго-западное, ожидаются порывы до 14 метров в секунду. В этот день также осадков не ожидается.

Немного сдаст свои позиции весна в четверг, 9 апреля. ночью синоптики обещают

-3…+2 градуса, а днем всего +6…+11. Порывы южного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

В ночь на пятницу похолодает еще сильнее. Ожидается -1…-6 градусов, местами до -12. Днем потеплеет до +7…+12 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, временами с порывами до 13 метров. Ночью местами прогнозируются небольшие осадки, днем преимущественно без осадков.