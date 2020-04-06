2020-04-06T14:36:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк расширяет возможности корпоративной телефонии

Благодаря интеграции всех используемых средств связи повысилась эффективность бизнес-процессов, увеличилась командная и индивидуальная продуктивность сотрудников Банка
Яков КРЫМСКИЙ
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В Россельхозбанке при поддержке АМТ-ГРУП завершился первый этап модернизации сети корпоративной телефонной связи. Построена современная и многофункциональная телефонная инфраструктура высокой доступности, предоставляющая единый набор сервисов для всех сотрудников РСХБ. Более 20 000 сотрудников Банка будут переведены на новую телефонную сеть.

Создаваемая в рамках проекта единая инфраструктура позволит Банку централизовать управление, администрирование и мониторинг СКТ; использовать единый план нумерации абонентов, единые сервисы телефонии и системы учёта; повысить отказоустойчивость и обеспечить необходимый уровень информационной безопасности. Масштабируемость решения даст возможность значительно сократить сроки развертывания новых участков сети и предоставляемых сервисов. Сотрудники Банка получат одинаковый набор сервисов для всех рабочих мест, независимо от их территориального размещения.

За основу новой архитектуры сети было взято решение Cisco Systems, на котором построена телефонная сеть головного офиса. Ядром решения является система унифицированных коммуникаций на базе Cisco Unified Communications Manager в вычислительной среде Cisco UCS/VMware. Такое ядро будет обеспечивать сервисами телефонной связи абонентов географически-распределённых площадок Банка и служить технологической платформой для дальнейшего тиражирования телефонной сети в офисах и филиалах.

В рамках проекта также были внедрены дополнительные сервисы, предлагаемые технологическими партнерами Cisco. В частности, система управляемых конференций и селекторных совещаний IP Forum собственной разработки АМТ-ГРУП. Данное решение не потребовало установки дополнительного специального аппаратного обеспечения (шлюзов, серверов, медиа-карт и т.п.), функционируя в качестве виртуальных машин на серверах общего назначения.

Завершение первого этапа проекта позволило достичь таких целей, как сокращение совокупной стоимости владения СКТ в масштабах Банка, повышение эффективности управления операционными затратами на обслуживание и администрирование СКТ. Значительно снижены эксплуатационные риски за счет замены устаревшего оборудования, вырос уровень корпоративной безопасности сети. Построен фундамент для дальнейшего развития с сохранением инвестиций в существующую сеть.

Благодаря интеграции всех используемых средств связи повысилась эффективность бизнес-процессов, увеличилась командная и индивидуальная продуктивность сотрудников Банка. Клиентам гарантировано высокое качество обслуживания независимо от места их обращения.

Общее количество абонентов, подлежащих миграции, составит порядка 20 000. На данный момент более половины абонентов корпоративной телефонной сети Банка уже используют новые сервисы модернизированной сети.

«Модернизация телефонной сети Банка национального масштаба уже в рамках настоящего этапа дает ощутимый результат в части оптимизации ее сопровождения, в частности, например, за счет выбора единого производителя решения для построения ядра сети. При этом на следующем этапе модернизации мы также ожидаем существенной экономии операционных затрат на миграцию остальных абонентов благодаря отработке типового решения для соответствующих территориальных образований», - комментирует полученные результаты Вадим Григоренко, начальник управления телекоммуникаций Департамента информационных технологий АО «Россельхозбанк».

«Решения ведущих мировых производителей обладают большим функциональным потенциалом, тем не менее у заказчиков могут возникать специфические бизнес-задачи, характерные только для российского рынка. Поэтому системному интегратору, помимо внедрения продуктов ведущих мировых производителей, становится необходимым использовать также собственные разработки для адаптации внедряемых решений под индивидуальные требования российских компаний», - считает Владимир Леонов, технический директор компании АМТ-ГРУП.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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