Как изменится расписание электричек в Кузбассе в период самоизоляции

«Лампочки взрываются, в манке застревает ложка, а детей трясет от аллергии на пыль!»: туристы просят отпустить их из обсервации

Пассажиров, которые прилетели в Новосибирск из Таиланда, поместили в социальный центр. Люди говорят, что чувствуют себя пленниками