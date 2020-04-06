2020-04-06T14:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Как изменится расписание электричек в Кузбассе в период самоизоляции

Курсирование части поездов отменится
Ирина АВТУШКО
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Как изменится расписание электричек в Кузбассе в период самоизоляции.Фото: АО "Кузбасс-пригород"Как изменится расписание электричек в Кузбассе в период самоизоляции.Фото: АО "Кузбасс-пригород"
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В Кузбассе в период самоизоляции изменится расписание электричек. При этом часть рейсов будет отменена.

С 6 апреля временно меняется расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской и Томской областях из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и, как следствие, падения пассажиропотока.

Отменяется курсирование ежедневных пригородных поездов:

- № 6054 Новокузнецк - Мундыбаш (отправление - в 15.46, прибытие - 18.14);

- № 6053 Мундыбаш - Новокузнецк (отправление - в 18.34, прибытие - в 20.49);

- № 6886 Новокузнецк - Междуреченск-город (отправление - в 8.14, прибытие - в 9.52);

- № 6885 Междуреченск-город - Новокузнецк (отправление - в 10.28, прибытие - в 12.04).

По субботам и воскресеньям отменяется курсирование пригородного поезда № 6256 Новокузнецк - Полосухино (отправление - в 7.12, прибытие - в 8.11).

По пятницам, субботам и воскресеньям отменяется движение пригородных поездов:

- № 6283 Мариинск - Тайга (отправление - в 11.13, прибытие - в 13.49);

- № 6286 Тайга - Мариинск (отправление - в 14.08, прибытие - в 16.47).

С 10 апреля 2020 года отменяется курсирование по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям пригородных поездов:

- № 6096 Тайга - Томск-1 (отправление - в 20.55, прибытие - в 22.59);

- № 6095 Томск-1 - Тайга (отправление - в 23.30, прибытие - в 1.26).

Расписание и периодичность курсирования остальных пригородных поездов остается без изменений.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в пригородных железнодорожных кассах, на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильных приложениях «Кузбасс-пригород» и «РЖД пассажирам», а также по телефону 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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