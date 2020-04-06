2020-04-06T18:19:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 7 апреля 2020 года
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 апреля 2020 годаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщаем последние новости по ситуации с коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля 2020 года.

В регионе за прошедшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекций. Оба пациента из Новокузнецка, сейчас они помещены в городскую больницу №29 и получают необходимую медицинскую помощь.

В Кемеровской областной инфекционной больнице №8 продолжает оставаться один человек, у которого диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен ранее. Он продолжает получать лечение.

Как сообщили в областном межведомственном штабе, сейчас под наблюдением медиков находится 11 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Таким образом, их число увеличилось – по состоянию на 5 апреля их было трое. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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