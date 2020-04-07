РСХБ в Кузбассе обеспечит банковское обслуживание во всех районах присутствия

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 Россельхозбанк, как организация, оказывающая финансовые услуги в части неотложных функций, обеспечит доступ к основным продуктам и услугам во всех регионах присутствия.

С 6 апреля офисы Кемеровского регионального филиала РСХБ будут работать по специальному гибкому графику, который позволит клиентам лично обращаться в Банк для решения жизненно важных вопросов. Частные клиенты и юридические лица будут иметь возможность совершать платежные и расчетные операции, пролонгировать вклады, получать банковские карты, а также кредиты, в том числе льготные в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Здоровье клиентов и сотрудников остается приоритетом для РСХБ. В текущей ситуации Банком приняты все возможные профилактические меры, а в отделениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и ограничения. При этом мы рекомендуем сократить визиты в офисы Банка и использовать дистанционное обслуживание. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.

Обслуживание физических лиц

С 6 апреля обслуживание клиентов-физических лиц в офисах осуществляется в соответствии с графиком работы:

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График работы будет оперативно обновляться на сайте с учетом противоэпидемических мер в различных регионах и реального клиентского потока.

Все операции по погашению потребительских и ипотечных кредитов, задолженности по кредитным картам начиная с 6 апреля будут производиться в соответствии с правилами стандартной рабочей недели.

Все операции по вкладам – открытие и закрытие, пополнение и снятие начисленных процентов проходят в стандартном режиме. Управлять депозитом можно удаленно через интернет или с помощью мобильного банка для физических лиц.

В индивидуальном порядке будут рассмотрены обращения о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации задолженности от следующих категорий граждан:

- заболевших коронавирусом и находящихся на карантине;

- имеющих снижение дохода на 30 процентов и более;

- испытывающих временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Для этого клиенту нужно подать заявку на реструктуризацию, предоставив подтверждающие документы. Заявление о предоставлении льготного периода можно подать с 01.04.2020 до 30.09.2020 в офисе Банка (рекомендуется заранее уточнить режим работы ближайшего к вам офиса).

В случае необходимости реструктуризации задолженности сообщить о наступлении перечисленных событий можно дистанционно:

- заполнив форму обратной связи на официальном сайте Банка www.rshb.ru и выбрав тему обращения «Меры поддержки заемщиков-физических лиц в связи с распространением коронавируса»;

- по электронной почте office@rshb.ru;

- по телефону 8 (800) 100-01-00 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2). Звонок по России бесплатный.

Обслуживание корпоративных клиентов

С 6 апреля Россельхозбанк продолжает обслуживание клиентов-юридических лиц, в том числе сбор и рассмотрение заявок на кредитование.

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.

По вопросам обслуживания можно круглосуточно обращаться в Контакт-центр Банка 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).

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