Юрий Шейбак: «В период пандемии мы полагаемся на дисциплинированность энергетиков»

По распоряжению президента особый режим в стране продлен до 30 апреля, а это значит, что расслабляться энергетикам рано. Наоборот, работа в новых условиях требует предельной ответственности и дисциплины.

Мы продолжаем публиковать интервью с руководителями Сибирской генерирующей компании. На вопросы отвечает директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

- Юрий Владимирович, сразу вопрос, который сегодня задают друг другу, пожалуй, все жители области – вы соблюдаете режим самоизоляции?

- Поскольку я, как говорится, в зоне повышенного риска, то стараюсь. По большей части работаю дома, но не все вопросы можно быстро и полноценно решить в дистанционном режиме. Многое строится на личных коммуникациях и встречах, которых за день может набегать два–три десятка. В общем, к такому режиму нужно привыкать, я бы даже сказал, осваивать.

- В сравнении с другими регионами страны в Кузбассе эпидемиологическая обстановка более спокойная. Как думаете, стоит ли ослабить ограничительные меры?

- Нет, ослаблять не стоит, но можно их сделать адекватными существующим реалиям. Отмечу, что именно жесткая и быстрая реакция со стороны властей помогла сдержать в области распространение вируса. Кузбасс ведь был одним из первых в Сибири регионов, где обнаружили заболевших. Когда в Красноярском крае или Хакасии было еще спокойно, у нас уже на каждом предприятии работали штабы, персоналу мерили температуру, проводили дезинфекцию и рабочих мест, и транспорта, и мест общего пользования. Мы первыми стали закупать антисептики, а вернее, добывать, потому что предложений практически не было. Потом стали в химических цехах сами их делать из технического спирта и глицерина...

Эти профилактические меры нужно оставить и даже усилить. Например, у нас на предприятиях решается вопрос выхода на смену служебных автобусов не только для вахтового персонала, но и для «дневников». Нужно сделать так, чтобы наши сотрудники как можно меньше пользовались общественным транспортом. Плюс дополнительная обработка пультов управления, комнат приема пищи, перил, лестниц. Все что можно, мыть с хлором, использовать одноразовую посуду для вахтовиков - как минимум на ближайший месяц это наша реальность.

- Кто сейчас, в условиях самоизоляции, остался на своих рабочих местах, а кого перевели на «дистанционку»?

- В полном составе на работу выходит оперативный персонал. Ремонтные бригады тоже: аварийные и плановые ремонты выполнять в любом случае надо. Есть же еще так называемые группы сопровождения тех же ремонтных бригад, в чью зону ответственности входит выписка нарядов и оформление всех документов. Их оставили в необходимом минимуме. Также на удаленные рабочие места переведена часть управленческого персонала.

- А кто сегодня работает на тепловых сетях?

- По тепловым сетям ситуация та же. Например, в Кемерове работают три постоянные аварийный бригады: они выезжают только на повреждения, а плановые ремонты пришлось притормозить. Однако выполнять-то их все равно надо! Закончится отопительный сезон, начнутся гидравлические испытания — будут новые задачи. Потом будем формировать бригады, пусть не в полном составе, где-то корректировать графики, но ремонты проводить.

Но здесь важно усилить предупредительные меры. Машины обрабатывать дважды в день. Если бригада работает весь день в городе, на порыве, то к ним приезжает дежурный сотрудник, чтобы измерить температуру и оценить общее состояние. То же самое касается и персонала подкачивающих насосных станций.

Тем не менее, сегодня мы можем сколько угодно заботится о нашем персонале,

но проконтролировать, как человек ведет себя вне работы — увы, не можем. Куда человек пойдет после смены? Отправится домой и минимизирует свои передвижения магазином или поедет по делам, в гости... Но энергетики — народ дисциплинированный, и хочется надеяться, что сейчас это качество проявится как никогда.

- Как-то изменилось в период самоизоляции потребление электроэнергии и горячей воды, когда большая часть горожан остается дома?

- Стали руки чаще мыть? (улыбается). Да. Подпитка с теплоисточников пусть немного, но возросла, люди ведь днем дома, стирают, моют посуду. Мы видим, что сгладились утренние и вечерние пики потребления — граждане встают и массово собираются на работу не с 6 до 8 часов утра, как обычно, а в разное время. Выросло бытовое потребление электроэнергии: телевизоры, чайники, электроплиты, компьютеры — все же работает весь день. Но сократилось потребление электроэнергии на производствах.

- Сотрудники наших сбытовых подразделений контактируют с людьми, и расчеты с потребителями невозможно полностью прекратить. Как налаживать эту работу?

- Персонал находится, как говориться, на передовой, поэтому обеспечиваем их и масками, и перчатками. Кроме того, корректируем бумажный документооборот, чтобы потребители передавали бумаги не напрямую нашим специалистам, а через специальные боксы.

Кроме того, давно стали частью повседневной жизни онлайн-платежи. Они не только удобны, но и позволяют свести к минимуму нежелательные контакты. Потребители могут платить через сервисы банков, во многих без комиссии, через специальные приложения по оплате ЖКХ, через сервисы СГК, конечно.

Время, конечно, непростое, но мы обязательно справимся. Берегите себя!