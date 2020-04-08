2020-04-08T11:35:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько человек из-за коронавируса находится на самоизоляции в Кузбассе и когда наступит пик заболеваемости

На актуальные вопросы о коронавирусе ответили ведущие специалисты
Екатерина РОМАНОВА
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Последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 8 апреля 2020Последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 8 апреля 2020Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе остается непростой. Так, за последние два дня врачи диагностировали коронавирус еще у четырех пациентов. Специалисты минздрава Кузбасса, Роспотребнадзора и профильных ведомств рассказали о текущей ситуации и дали прогнозы.

Как сейчас развивается ситуация с коронавирусом в Кузбассе? Откуда прибыли новые больные коронавирусом в Кузбасс? Какие меры принимаются, чтобы не допустить распространения коронавируса? На эти и многие другие вопросы ответили замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник, первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина во время онлайн-брифинга. Итак, отвечаем на самые актуальные вопросы.

Ссылка на прямую трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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