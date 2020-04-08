Сколько человек из-за коронавируса находится на самоизоляции в Кузбассе и когда наступит пик заболеваемости

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе остается непростой. Так, за последние два дня врачи диагностировали коронавирус еще у четырех пациентов. Специалисты минздрава Кузбасса, Роспотребнадзора и профильных ведомств рассказали о текущей ситуации и дали прогнозы.

Как сейчас развивается ситуация с коронавирусом в Кузбассе? Откуда прибыли новые больные коронавирусом в Кузбасс? Какие меры принимаются, чтобы не допустить распространения коронавируса? На эти и многие другие вопросы ответили замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник, первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина во время онлайн-брифинга. Итак, отвечаем на самые актуальные вопросы.

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