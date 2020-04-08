Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 апреля 2020 года: один выздоровел, восемь человек в больнице

Последние новости о коронавирусе в Кузбассе: мы собрали самую актуальную информацию на 9 апреля.

На сегодняшний день в инфекционных больницах Кузбасса находятся четыре человека, у которых диагностирован коронавирус. С 7 апреля в инфекционной больнице Кемерова находятся еще два пациента с подтвердившимся диагнозом. Еще один пациент, у которого заболевание подтвердилось 26 марта, выздоровел. Его выписали из больницы.

- Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже третий кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью, - сообщил Сергей Цивилев.

В инфекционном отделении ГКБ № 29 города Новокузнецка с 6 апреля также проходят лечение два пациента с коронавирусом. Также стало известно о еще четверых заболевших. В какой именно больнице они находятся, неизвестно. зато известно, откуда они прибыли в Кузбасс.

- Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Все они вернулись из Москвы, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемь больных.

Кроме того, в условиях изоляции и самоизоляции в Кузбассе сейчас находятся 4061 человек. Большинство из них вернулось из стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Часть же - контактировавшие с заболевшими коронавирусом.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. А 9 апреля стало известно еще о четверых заболевших.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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