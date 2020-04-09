2020-04-09T10:33:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк почти в 3 раза увеличил кредитование сезонных работ в Кузбассе

В первом квартале банк выдал аграриям региона кредитов на сумму 143 миллионов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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По состоянию на 01.04.2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 152,5 миллиарда рублей, что на 31 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 37 процентов кредитов оформлено по льготным ставкам не выше 5 процентов.

По итогам 1 квартала Кемеровский филиал Россельхозбанка выдал аграриям Кузбасса проведение сезонных работ кредитов на сумму 143 миллионов рублей, в т.ч. 140 миллионов рублей выданы по льготной программе, это в 2,7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и другие цели. В настоящее время доля Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ составляет порядка 87 процентов.

«Своевременная финансовая поддержка во время проведения посевной кампании является обязательным условием ее успешного проведения. Мы как профильный Банк прекрасно это понимаем и делаем все возможное для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Россельхозбанк продолжает свою работу и кредитные средства доступны сельхозпроизводителям во всех регионах нашего присутствия. Динамика хорошая, в 1 квартале выдано на треть кредитных средств больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Например, для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 миллионов рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 миллионов рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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