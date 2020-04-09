2020-04-09T10:54:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины

К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка в рамках анализа клиентской активности
Яков КРЫМСКИЙ
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Так, с начала 2019 по март 2020 года женщины открыли 705 тысяч депозитов, в то время как мужчины - 324 тысячи. Большинство вкладчиков составляют женщины. Их доля превышает 69 процентов, в то время как доля мужчин – 31 процентов.

Женская половина населения при открытии вкладов в первую очередь обращает внимание на высокую ставку и возможность пополнения вкладов. 672 тысячи депозитов, отвечающих этим условиям, было открыто женщинами с начала 2019 года по начало марта 2020 года. Мужчины в своем выборе больше ориентируются на высокую ставку по вкладу и ежемесячную выплату процентов. Вклады с такими условиями были открыты в количестве 242 тысячи штук за аналогичный период. В депозитном портфеле по объему средств лидируют представительницы женского пола, доля которых составляет 57 процентов. Доля мужчин меньше и составляет 43 процентов.

Средний возраст вкладчиков составляет 57 лет. И женщины, и мужчины кладут средства на депозит приблизительно на 14 месяцев. Тем не менее женщины предпочитают класть денежные средства на более длительный период, чем мужчины. Пик депозитной активности в 2019 и 2020 годах пришелся на март и декабрь 2019 года, когда в Банк обратилось по 89 тысяч человек в каждом из этих месяцев.

Перед новогодними праздниками появляются, как правило, интересные для вкладчиков предложения, которыми они стремятся воспользоваться. После праздничных дней клиенты, потратив на подарки сбережения, не слишком заинтересованы в том, чтобы открывать вклады. Тем не менее в марте вкладчики активно начинают рассматривать интересные весенние предложения.

«Вклад по-прежнему является надежным инструментом для хранения сбережений. Как женщины, так и мужчины используют его не только для сохранения своих средств, но и для приумножения. Мы ориентируемся на интересы самых разных категорий клиентов, поэтому линейка вкладов Россельхозбанка постоянно обновляется. Банк стремится создать для вкладчиков максимально выгодные условия, и мы делаем все, чтобы наши клиенты оставались довольными», - подчеркнула руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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