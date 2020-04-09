2020-04-09T11:05:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе: работающие пенсионеры могут взять больничный

Как работающему пенсионеру вести себя во время коронавируса
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус в Кузбассе: работающие пенсионеры могут взять больничныйКоронавирус в Кузбассе: работающие пенсионеры могут взять больничныйФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе в целях минимизации рисков заражения коронавирусом работающие пенсионеры 65 лет и старше могут взять оплачиваемый больничный. Об этом сообщили в кузбасском отделении Фонда социального страхования РФ.

Если по состоянию на 6 апреля 2020 года человек достиг возраста 65 лет, то есть родился 6 апреля 1955 года и ранее, то на период изоляции – с 6 по 19 апреля – он вправе оформить электронный листок нетрудоспособности. При этом нет необходимости посещать поликлинику.

О возможности взять больничный работодатели обязаны проинформировать своих сотрудников, а также вовремя направить в ФСС реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.

-Реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет и старше, которые в период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы, - отметили в учреждении.

Также в реестр не включаются периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям, таким, как: заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п. Не включаются в реестр и периоды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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