Из-за болей в горле кузбассовец похудел на 34 килограмма

34 килограмма потерял один из жителей Кузбасса за полгода. Однако это стало результатом не занятий спортом и диет, а тяжелого заболевания. И все-таки врачам Кемеровской областной клинической больницы удалось спасти мужчину.

40-летний кузбассовец однажды почувствовал, что ему тяжело глотать. Он не мог ни есть, ни пить, так как из-за спазмов сильно болело горло.

Состояние с каждым днем становилось все мучительней: пищевод сужался из-за спазмов так сильно, что даже вода не могла просочиться, пока мышца не расслабится. И лишь когда это происходило, кузбассовцу удавалось с трудом проглотить немного воды или еды. За полгода он потерял 34 килограмма!

- Едят люди с таким заболеванием редко и мало, проглотить даже маленький кусочек — настоящая пытка. Только после того, как спаазм проходит, так называемый, пищевой комок поступает в желудок, - приводит слова врач-хирурга хирургического отделения № 1 Дмитрия Постников сайт "Национальные проекты Кузбасса".

И лишь после того, как хирурги Кемеровской областной клинической больницы им. Беляева провели ему высокотехнологичную операцию на пищеводе, кузбассовца, наконец, смог нормально поесть.

Операция, которая предстояла кузбассовцу, проводилась по новой методике, которую разработали врачи из Санкт-Петербурга. В ноябре 2019 года они провели мастер-класс для кемеровских коллег. Выполнить же малоинвазивное вмешательство кемеровским хирургам удалось благодаря современнму оборудованию, поступившему в больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Добираемся мы к пищеводу через рот и делаем «тоннель» между слизистой и мышечной частью. Рассекаем мышечные волокна, которые как раз и вызывают спазм. Фиксируем все клипсами. На этом операция окончена. Самое главное в этой методике, что не требуется повторной операции, как было раньше, когда каждые пять лет требовалось повторное хирургическое вмешательство, - объяснил заведующий эндоскопическим отделением, кандидат медицинских наук Михаил Мерзляков.

Кемеровчанин после операции уже идет на поправку. С удовольствием ест и благодарит врачей за помощь. В скором времени его выпишут домой.