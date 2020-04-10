Сразу два новых завода заработали в Новокузнецке. Оба являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития. Инвестиции в создание заводов составили более 300 миллионов рублей.

Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и Завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК») были созданы в кратчайшие сроки. В их строительство было вложено более 3000 миллионов рублей, а благодаря запуску производства создано 73 рабочих места.

«Метиз-НК» - резидент ТОСЭР «Новокузнецк» с 20 марта 2019 года. 16 специалистов, работающих в цехе, будут производить оцинкованные винты, болты, гайки, заклепки, ввертные крюки и кольца, шпонки и шайбы, а его продукция обеспечит метизами предприятия Сибирского и Дальневосточного федерального округа. На предприятии используются системы очистки воздуха, станции регенерации флюса и нейтрализации сточных вод.

ООО «Сибирский завод решетчатых опор» - резидент ТОСЭР «Новокузнецк» с 7 июня 2019 года. Здесь будут производить решетчатые опоры для соединения электросетевых линий между потребителями и электростанциями при строительстве линий электропередачи. Стоимость проекта – 126 миллионов рублей. В рамках реализации проекта в ТОСЭР «Новокузнецк» появится 57 новых рабочих мест.

- Территории социально-экономического развития хорошо зарекомендовали себя в Кузбассе. ТОСЭР «Новокузнецк» быстро развивается: за два года — уже более 30 резидентов, создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Рабочих мест не так много, потому что производства современные, с высоким уровнем автоматизации. Многие предприниматели признаются, что без поддержки, которая предоставляется резидентам ТОСЭР, они не стали бы открывать бизнес. Механизм льгот успешно работает, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.