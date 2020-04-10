2020-04-10T05:56:22+03:00
Общество

Два новых завода заработали в Новокузнецке

Благодаря этому 73 человека получат работу
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Два новых завода заработали в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба АПК.Два новых завода заработали в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба АПК.
Изменить размер текста:

Сразу два новых завода заработали в Новокузнецке. Оба являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития. Инвестиции в создание заводов составили более 300 миллионов рублей.

Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и Завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК») были созданы в кратчайшие сроки. В их строительство было вложено более 3000 миллионов рублей, а благодаря запуску производства создано 73 рабочих места.

«Метиз-НК» - резидент ТОСЭР «Новокузнецк» с 20 марта 2019 года. 16 специалистов, работающих в цехе, будут производить оцинкованные винты, болты, гайки, заклепки, ввертные крюки и кольца, шпонки и шайбы, а его продукция обеспечит метизами предприятия Сибирского и Дальневосточного федерального округа. На предприятии используются системы очистки воздуха, станции регенерации флюса и нейтрализации сточных вод.

ООО «Сибирский завод решетчатых опор» - резидент ТОСЭР «Новокузнецк» с 7 июня 2019 года. Здесь будут производить решетчатые опоры для соединения электросетевых линий между потребителями и электростанциями при строительстве линий электропередачи. Стоимость проекта – 126 миллионов рублей. В рамках реализации проекта в ТОСЭР «Новокузнецк» появится 57 новых рабочих мест.

- Территории социально-экономического развития хорошо зарекомендовали себя в Кузбассе. ТОСЭР «Новокузнецк» быстро развивается: за два года — уже более 30 резидентов, создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Рабочих мест не так много, потому что производства современные, с высоким уровнем автоматизации. Многие предприниматели признаются, что без поддержки, которая предоставляется резидентам ТОСЭР, они не стали бы открывать бизнес. Механизм льгот успешно работает, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за коронавируса в Кузбассе не хватает донорской крови
В Кузбассе закрыли 13 кафе и магазинов из-за нарушений карантина
«Надо проводить больше тестов»: Сергей Цивилев об исследованиях на коронавирус в Кузбассе
За плохие оценки в школе жительница Кузбасса избивала сына
Во время пикника кузбассовец случайно сжег девять домов
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 10 апреля 2020 года
С 10 апреля общественный транспорт Кузбасса будет ходить в обычном режиме
Сергей Цивилев разрешил открыть магазины в городах Кузбасса
В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса
За нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоны
«Моя очередь обеспечить родителей жильем»: первый получатель льготной сельской ипотеки в Кузбассе поделился впечатлениями
В период режима повышенной готовности кузбасских медиков будет охранять Росгвардия
Откроют ли в Кузбассе парикмахерские во время самоизоляции 2020
Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус
Более 30 пассажиров поезда Москва - Кемерово отправили в самоизоляцию
Кузбасские врачи получат федеральные выплаты за лечение больных с коронавирусом
Пенсию и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочно
Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины
Полиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцах