Виртуальный культпоход: чем заняться на карантине в Кемерове

Артерии большой страны

Знакомимся с историей развития железнодорожного транспорта.

В Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги запущен виртуальный гид по выставочному Центру истории железнодорожного транспорта на станции Кемерово, где собрана уникальная экспозиция макетов отечественных паровозов и не только.

Например, в виртуальном гиде представлены паровозы серий П-36, СУ, СО, и ОВ - легендарные «Овечки». Их называли самыми безотказными - они могли отапливаться углем, мазутом, дровами и даже торфом. А модель знаменитой машины серии ФД21-3000 рассказывает посетителям о легендарном машинисте Николае Лунине, который на врученную ему в 1943 году Сталинскую премию купил эшелон угля и доставил его жителям Сталинграда.

Кроме того, виртуальный гид подробно разворачивает диораму истории старейшей станции Тайга, образованной в 1896 году. Видеоряд полностью создает реальный эффект присутствия в паровозном депо, открывая при этом горизонты пейзажа одноименного станционного поселка.

До конца года в виртуальном гиде появится звуковое сопровождение и более подробное знакомство с другими значимыми экспозициями выставочного центра, посвященными героическим труженикам магистрали, предметам труда железнодорожников, фотографиям, наградам, историческим костюмам работников отрасли.

Посетить виртуальный гид можно здесь >>

*************************************************************************

Работники кемеровского Дома актера предлагают горожанам поучаствовать в интернет-проекте «Литературный антивирус».Фото: Кадр видеозаписи проекта/youtube.com

Литературный антивирус

Заряжаемся позитивом вместе с актерами.

Работники кемеровского Дома актера тоже решили внести свою лепту в составление виртуальной культурной программы для всех, кто находится дома на самоизоляции. Горожанам они предлагают поучаствовать в интернет-проекте «Литературный антивирус».

Деятели культуры уверяют: от хандры, авитаминоза и прочих невзгод проще всего, дешевле всего и быстрее всего лечиться юмором. Именно для этой цели и создан проект.

- Со сцены Дома актера читаем известные и не очень юмористические и сатирические произведения и заряжаемся позитивом в непростое время! - рассказали в Доме актера.

Если традиционная весенняя хандра вкупе с невозможностью сидеть дома совсем испортили настроение, то заходите на огонек в виртуальную литературную гостиную. Вас встретит артист Кемеровского областного театра драмы Иван Крылов, который прочтет рассказ Михаила Зощенко «Баня». Наверняка не оставит слушателей равнодушными рассказ Антона Чехова «Толстый и Тонкий», юмористическая повесть Джерома Клапка Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» в исполнении специалистов Дирекции фестивальных, конкурсных и театральных проектов.

Виртуальная литературная гостиная - посетить >>

*************************************************************************

Музей-заповедник «Красная Горка» можно посетить не выходя из дома. Фото: Кадр виртуального тура/youtube.com

У истоков родного города

Совершаем увлекательную экскурсию в прошлое.

Наверняка нет нужды объяснять кемеровчанам, что такое музей-заповедник «Красная Горка». Это единственный в своем роде историко-архитектурный музей, созданный в 1991 году на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.

Самый древний геологический памятник музея - Горелая гора. В этом месте в 1721 году открыт каменный уголь и, как выяснилось позже, самый крупный угольный бассейн страны. В 1907 году в районе Красной Горки основан Кемеровский рудник - первое градообразующее предприятие.

Сам музей располагается в каменном доме, построенном акционерным обществом «Кузнецкие каменноугольные копи» для управляющего рудником. Эта организация разрабатывала месторождение в 1910-е годы. Именно «Копикуз» возвел на берегах Томи первые крупные рабочие поселки, шахты, а также заложил первый в Сибири коксохимический завод! Постройки «Копикуза» - самые старинные архитектурные памятники города.

А в 1921 году на территории рудника основана Автономная индустриальная колония «Кузбасс». Здесь трудились люди 30 национальностей из США, Европы и Азии, помогая восстанавливать разрушенную гражданской войной промышленность.

Сегодня на 55 гектарах территории музея, помимо исторических памятников прошлого века, расположены современные памятники: скульптурные композиции «Святая великомученица Варвара», «Коногон», монумент «Память шахтерам Кузбасса» - знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом и не только - в видеогидах музея!

Посмотреть виртуальный тур по музею-заповеднику можно здесь >>

*************************************************************************

Кемеровский областной театр драмы имени Луначарского приглашает горожан на виртуальный спектакль «Весы» Фото: Кадр спектакля/youtube.com

В ожидании новой жизни

Смотрим трогательный спектакль о будущих отцах.

Кемеровский областной театр драмы имени Луначарского приглашает горожан на виртуальный спектакль «Весы», режиссером-постановщиком которого является наш земляк Евгений Гришковец.

«Весы» - это пьеса о мужчинах, объединенных общим страхом и общим волнением - на протяжении ночи они ждут рождения своих детей, каждый из них гадает, каким будет их завтрашний день и мир. Переживая за детей, которые вот-вот должны родиться, герои невольно дают оценку окружающей действительности. По словам Евгения Гришковца, сценической судьбой этой пьесы он решил заняться сам просто потому, что не решился доверить героев этого нежного произведения чужим рукам: ситуация и пространство требуют от этих людей быть хорошими. В этой пьесе все люди хорошие. Человек, ждущий своего ребенка в роддоме, не может быть плохим.

Онлайн-спектакль "Весы" - посмотреть >>

*************************************************************************

Актеры запустили проект «Театр на каникулах» и делятся на официальной странице учреждения своими идеями. Фото: youtube.com

Театр на каникулах

Наблюдаем за любимыми актерами вне сцены.

Кемеровский Театр для детей и молодежи придумал, как не расставаться со своими зрителями и не давать им скучать. Актеры запустили проект «Театр на каникулах» и делятся на официальной странице учреждения своими идеями. Например, они рассказывают, чем развлечь ребенка дома, делятся секретами удачного пробуждения, публикуют кулинарные рецепты, проводят занятия, записывают музыку. Здесь же, на странице театра, можно посмотреть видео спектаклей.

Посмотреть видео спектаклей театра можно здесь >>