Виртуальный культпоход: куда сходить в Новокузнецке не выходя из дома

Время в самоизоляции можно провести с пользой. Например, сходить в театр или музей, открыть для себя мастерские, познакомиться с обрядами коренных народов Сибири. И пусть это будут лишь виртуальные экскурсии и мастер-классы, хорошее настроение и интересные факты будут самыми настоящими!

Женитьба, которая не удалась

Смеемся вместе над персонажами Гоголя.

«Женюсь, женюсь!» - решил однажды Иван Кузьмич Подколесин и обратился к свахе Фекле Ивановне. И так он вроде мечтает о будущей семейной жизни, но так холит и лелеет свой покой, что никак не может сделать решительный шаг. К слову, Иван Кузьмич - вполне обаятельный, мягкий и даже поэтичный мужчина, вот только напрочь лишен собственной воли.

А в это же время Агафья Тихоновна Купердягина - дама красивая, нежная, неглупая - да еще и с приданым! Правда, тетушка ее настаивает на том, чтобы жених был ей ровней. Но выбрать из приведенных к ней свахой женихов никак не может.

И тогда за дело берется товарищ Подколесина - Кочкарев. Единственное обещание, которое тот берет с нашего героя, - что тот непременно женится. А потом устраивает все так, что женихи сбегают от Агафьи Тихоновны. Остается лишь Подколесин, и вот-вот - буквально через час - ехать им с Агафьей Тихоновной венчаться…. Как вдруг Подколесин сбегает - прямо в окно выпрыгивает.

А уж как все это происходило и что говорил Кочкарев потенциальным женихам - посмотрим в спектакле!

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Новокузнецкий художественный музей приглашает на мастер-класс по квиллингу. Фото: Кадр видео НХМ

Волшебная птица из бумаги

Скручиваем бумажные спиральки и создаем объемную картину.

Татьяна Таипова - научный сотрудник Новокузнецкого художественного музея. А еще - человек творческий и умеющий увидеть в обычных вещах нечто неординарное.

Вот, например, узенькие полоски бумаги. Если их скрутить особым способом, а потом разложить по намеченным линиям, получится самое настоящее произведение искусства!

Такая техника рукоделия называется квиллинг. Готовым спиралькам нужно придать форму, а потом выложить узор для картины, открытки, альбома, рамки для фотографии. Кстати, Татьяна Таипова не только покажет, как из разноцветных бумажных спиралек сделать волшебную жар-птицу, но и расскажет, кто придумал квиллинг, почему эта техника так называется и считался ли этот вид рукоделия достойным знатных дам.

К слову, прежде чем приступать к творению картины, приготовьте цветную бумагу, ножницы, клей, картон для основы, шпажку и, конечно же, хорошее настроение!

Смотрим мастер-класс Татьяны Таиповой - здесь >>

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Новокузнецкий краеведческий музей приглашает познакомиться со свадебными обычаями телеутов. Фото: Новокузнецкий краеведческий музей

Ах, эта свадьба, свадьба!..

Знакомимся со свадебными обрядами телеутов.

Сколько кос заплетали замужние и незамужние телеутки? Что такое тана и чач пууш? Зачем надевали тошток и чиймек? Зачем молодоженам нужна заячья шкурка? Об этом и многом другом вы узнаете из виртуальной экскурсии но Новокузнецкому краеведческому музею.

Современная молодежь, собираясь жениться, может руководствоваться чем угодно: красивыми датами, желанием поскорее стать «взрослыми», желанием надеть красивое платье, любовью, расчетом, настоятельными просьбами родственников «узаконить наконец-то»… Да и свадьбы нынче разные: шумные на пару сотен человек, тихие семейные или вовсе только роспись в загсе.

А ведь у каждого народа были и есть свои свадебные традиции. Какие они у коренного народа Кузбасса - телеутов? Известно, что раньше брак заключался или по договоренности родителей молодых или после умыкания - это когда невесте не хотелось долго ждать свадьбу или если она хотела выйти замуж за любимого, а не того, за кого велят родители. Длились же эти свадьбы по несколько дней. А все потому, что нужно было соблюсти все традиции, собрать калым, представить новых членов семьи родовому божеству и домашним духам.

Итак, отправляемся на телеутскую свадьбу!

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Узнаем, какие птицы становились прообразами подвесок. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Спой, птичка!..

Узнаем, какие птицы становились прообразами подвесок.

Во все времена люди верили в амулеты - приносящие удачу, дарующие мудрость, красоту, ловкость, защищающие от невзгод, дурного глаза да врага. Вот и в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» есть такие вещицы.

Металлические амулеты в форме летящих птиц были популярны у разных народов Западной Сибири. В «Кузнецкой крепости» немало подвесок, изображающих хищных птиц. И каждая подвеска отличается от других. Где-то прорисованы все детали - вплоть до перышек, а где-то - лишь общие очертания: голова да крылья с хвостом. В некоторых амулетах можно точно опознать, что это за птица. А у некоторых птичий образ весьма условен - есть даже птицы, похожие на крылатых медведей!

А вот зачем были нужны эти птицы и имеют ли они отношение к различным божествам, вы узнаете из виртуальной экскурсии по музею-заповеднику «Кузнецкая крепость»!

Посетить виртуальную экскурсию можно здесь >>

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Театр кукол "Сказ" приглашает на онлайн-спектакль про хитроумного солдата. Фото: Кадр видео театра кукол «Сказ»

Хитроумный солдат

Спасаем кота Ваську и варим вкусные щи.

Жил да был солдат - войну прошел, многое повидал, много где побывал. Да вот вышел срок его службы, и отправился солдат домой. А по дороге попался ему домик, в котором жила старушка да кот ее. Хорошая хозяйка была - правда, давно. А на старости лет одолела ее жадность. Да такая, что даже мышки убежали из дома скупой старушки.

Впрочем, коту тоже пришлось уйти от старушки. Попал он в лес да на болота и познакомился там с волком. А уж вдвоем с волком набрели они на спящего под деревом солдата. Пожалел солдатушка кота, расспросил его - не случилось ли какой беды у него, да и отправился к хозяйке - порядок наводить. Хитроумным оказался служивый: сварил великолепные щи из топора! Хозяюшка посмотрела на такие чудеса, да и сама стала доброй и щедрой. Теперь она и щи варит, и гостей кормит, и кота своего не обижает.

Смотрим онлайн-спектакль:

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