2020-04-10T14:43:59+03:00
Бизнес-новости Кемерова

За I квартал 2020 года прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 3,2 миллиарда рублей

В рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей РСХБ за первые 3 месяца текущего года выдал средства более 2 тысячам аграриям
Яков КРЫМСКИЙ
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По итогам I квартала 2020 года чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила 3,2 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель РСХБ за первые 3 месяца 2020 года увеличился на 4,9 процента и превысил 2,45 триллиона рублей. Объем кредитов юридических лиц составил 1,99 триллиона рублей, увеличившись на 5,9 процента. Кредитный портфель физических лиц вырос на 0,9 процента и превысил 465 миллиардов рублей.

По итогам I квартала 2020 года объем привлеченных средств клиентов составил 2,76 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 11,4 процента. В том числе объем привлеченных средств населения составил 1,22 триллиона рублей (прирост на 4,4 процента), юридических лиц – 1,54 триллиона рублей (+17,9 процента).

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за I квартал 2020 вырос на 6 процентов и составил 1,45 триллиона рублей. Всего выдано кредитов аграриям за январь-март 2020 на сумму 394 миллиарда рублей, что на 12 процентов больше объема выдач за тот же период прошлого года. В том числе на проведение СПР Банк выдал 153 миллиарда рублей, что на 31 процент превышает аналогичный показатель 2019 года.

В рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей РСХБ за первые 3 месяца текущего года выдал средства более 2 тысячам аграриям. Объем направленных средств составил 85 миллиардов рублей, что на 17 миллиардов рублей больше аналогичного показателя 2019 года.

«Россельхозбанк как системообразующий Банк оказывает всестороннюю поддержку аграриям страны. В это непростое время Банк приложит все усилия, чтобы поддержать сельскохозяйственные предприятия и сохранить продовольственную независимость России. В настоящий момент мы планируем продолжить наше эффективное взаимодействие с сельхозпроизводителями и будем наращивать объемы кредитования в сегменте АПК. В 2020 году помимо действующих в РСХБ банковских продуктов и услуг малому и среднему бизнесу будет доступен ряд новых кредитов и займов на льготных условиях», – отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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