Сергей Цивилев проверил готовность областной больницы к приему пациентов с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил областную клиническую больницу имени Беляева в Кемерове и проверил готовность учреждения к приему больных коронавирусом. Для пациентов здесь организовано 476 коек.

Напомним, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в больнице временно приостановлена работа поликлиники, а перинатальный центр больницы перепрофилирован в инфекционный госпиталь. Сейчас в учреждении для пациентов с коронавирусной инфекцией организовано 476 коек, в том числе 360 коек с подачей кислорода, 245 мест могут быть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, было сформировано пять бригад из сотрудников больницы по 25 медицинских работников в каждой. Они обеспечены многоразовыми защитными костюмами с высокой степенью защиты. Кстати, для удобства перемещения сотрудников в костюмах действует новая навигация - все зоны разделены и отмечены по цветам. Например, зеленый цвет сигнализирует о безопасной зоне, красный – опасной локации, желтым цветом обозначены зоны транспортировки пациентов.

Освободить медработников от работы с документами, которая может отнять драгоценное время, поможет созданный координационный пункт. Им достаточно лишь записать аудиосообщение о состоянии пациента, а специалисты штаба переведут запись в печатный и электронный вид

-Новая навигация по учреждению позволяет быстро ориентироваться в пространстве. Осмотрел каждую из зон госпиталя, убедился, что технически в больнице все подготовлено на высоком уровне. Сейчас наши врачи – на передовой борьбы с серьезной инфекцией. Благодарен всем медицинским работникам за их самоотверженный труд, – сказал Сергей Цивилев.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей

Волонтеры регионального волонтерского штаба акции #МыВместе получат в свое распоряжение 10 автомобилей. Благодаря этому они смогут быстрее и качественнее помогать кузбассовцам. (подробности)

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке. Обследовать пациентов в лаборатории будут методом ПЦР - полимеразной цепной реакции.(подробности)

Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус

После иска Роспотребнадзора кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с признаками респираторной инфекции. При этом сделанный тест показал отрицательный результат на коронавирус. (подробности)

Распоряжения Сергея Цивилева по борьбе с коронавирусом вошли в число лучших в стране

Распоряжения губернатора Сергея Цивилева, направленные на поддержку населения Кузбасса, вошли в число лучших в стране практик борьбы с коронавирусом. Работа, проводимая в регионе, отмечается уже четвертый раз. Рейтинг эффективных и нестандартных методов противодействия коронавирусу составил Экспертный институт социологических исследований (ЭИСИ). (подробности)

Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе

Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене режима нерабочих дней в Кузбассе. Уже с 9 апреля некоторые организации, не работавшие из-за коронавируса, могут вновь приступать к работе. (подробности)