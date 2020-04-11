2020-04-11T10:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе продовольственные ярмарки пройдут несмотря на режим самоизоляции

Они запланированы на 14 и 15 апреля
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе продовольственные ярмарки пройдут несмотря на режим самоизоляцииВ Кузбассе продовольственные ярмарки пройдут несмотря на режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе 14 и 15 апреля пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки. Их было решено провести, несмотря на пандемию коронавируса, но – в новом «локальном» формате.

Ярмарки пройдут в семи городах - Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске. Традиционно они проходят накануне значимых праздников и дают возможность жителям купить свежую продукцию местных производителей по ценам на 10-15 процентов ниже рыночных.

-Основные посетители ярмарок – люди старшего поколения и малообеспеченные слои населения. Для них ярмарка – порой единственная возможность приобрести необходимые товары по сниженным ценам, и нельзя лишать их этой возможности, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В результате, ярмарки пройдут, но на площадках меньшего размера.

- в Кемерове и Новокузнецке – не менее 5-ти площадок по 20 торговых точек на каждой;

- в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске – не менее 3-х площадок по 10 торговых точек на каждой.

В городах и районах уже определены места проведения, их можно уточнить в администрациях. Помимо продуктов на ярмарках будут представлены семена и рассада.

-Таким образом, общее количество торговых точек не будет снижено, но при этом торговые площадки будут приближены к покупателям, и это даст нам возможность, избегая массового скопления людей, обеспечить кузбассовцев необходимой продукцией, - рассказал заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

В местах проведения ярмарок будут приняты дополнительные меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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