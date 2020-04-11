Вернувшиеся из поездки кемеровчане стали выбрасывать мусор в подъезд

В Кемерове поведение жильцов одной из пятиэтажек на проспекте Ленина всерьез обеспокоило соседей. О том, что жильцы недавно вернулись из поездки, а теперь складируют пакеты с мусором прямо в подъезде, сообщила в редакцию одна из читательниц.

По словам женщины, семейная пара с чемоданами приехала в свое жилье в начале недели, 6 или 7 апреля, затем на какое-то время вновь уехала, а после вернулась – уже с детьми.

-А если они носители коронавируса? – возмущается кемеровчанка. – Они трогали мусор, все, что в пакетах, а теперь это свободно лежит на площадке. Вокруг ходят дети. У меня собака подходит к пакетам. Я ей, конечно, мою лапы, но не могу же обрызгать антисептиком целиком.

Откуда именно вернулись проблемные жильцы – из-за границы, из Москвы или Санкт-Петербурга, из какого-то другого города – соседи точно не знают. Стучаться к возвращенцам никто не хочет – а вдруг правда, есть риск заразиться.

Как действовать в такой ситуации, сообщили специалисты «горячей линии», которая была открыта в Кузбасса в связи с корнавирусом.

-Необходимо сообщить точный адрес жильцов, а также другую известную информацию – сроки приезда, факт присутствия или отсутствия в квартире. Специалисты Роспотребнадзора приедут на место, и точно выяснят, откуда прибыли граждане. Исходя из полученной информации будут приняты соответствующие меры.