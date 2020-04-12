Оперативный штаб Кузбасса рассказал о числе заболевших коронавирусом на 12 апреля 2020

В оперативном межведомственном штабе области рассказали, сколько человек в Кузбассе заразились коронавирусом на 12 апреля 2020 года. За последние сутки произошли изменения.

Согласно официальным данным, в медицинских учреждениях Кемерова и Новокузнецка находится девять человек. Сведения о последнем заболевшем появились накануне, 11 апреля. В какой больнице он находится и как именно заразился – во время пребывания за пределами Кузбасса или в результате контакта с уже заболевшими, пока не сообщается.

Ранее три человека уже были выписаны из больницы. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 12 человек.

-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3994 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ, - сообщили подробности в оперштабе.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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